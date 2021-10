T-Mobile: przydatna usługa bez limitów na Happy Fridays

Jak co czwartek, T-Mobile ogłosił szczegóły nowej odsłony akcji Happy Fridays. Tym razem operator proponuje bezpłatną usługę „Gdzie jest dziecko” w wersji premium, bez limitów, na 30 dni. Wbrew nazwie, usługa przyda się nie tylko rodzicom.

„Gdzie jest dziecko” to znana dobrze usługa, która pozwala zlokalizować dziecko wracające ze szkoły czy od kolegi. Aplikacja jest w stanie odszukać dowolny model telefonu, nawet gdy nie jest to smartfon. Rodzice zobaczą na mapie, czy pociecha spędza czas z przyjaciółmi na szkolnym boisku, czy może stoi pod domem i zagadała się z kolegą z klasy. Jednak taki sieciowy nadzór może się też przydać do opieki nad seniorami czy w ogóle nad wszystkimi członkami rodziny.

Jak tłumaczy T-Mobile, chcąc zapewnić klientom możliwość przetestowania bez ograniczeń funkcji aplikacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo młodszych i starszych członków rodziny, przygotował dla nich usługę „Gdzie jest dziecko” w wariancie bez limitów.

Dzięki temu klienci T-Mobile będą mogli zlokalizować nielimitowaną liczbę telefonów bliskich osób, co z kolei pozwoli ułatwić np. zdalną opiekę nad najstarszymi członkami rodziny lub skończyć z męczącymi telefonami „za ile będziesz w domu?”.

Dodatkowo rozbudowana wersja umożliwia stworzenie nielimitowanej liczby stref lokalizacyjnych (takich jak dom, szkoła, przychodnia, plac zabaw czy park), jak również pobieranie nielimitowanej liczby lokalizacji na żądanie. Do wglądu pozostaje ponadto nielimitowana historia lokalizacji.

Co więcej, pragnąc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo także w wirtualnym świecie, w ramach usługi dostępna jest opcja „Ochrona w sieci”, czyli popularna funkcja, która służy do zabezpieczenia internetu na telefonie dziecka. Daje możliwość blokowania nieodpowiednich dla wieku treści w sieci, pomaga ustalić limity korzystania z poszczególnych aplikacji na telefonie dziecka, i wiele innych rozwiązań, uznawanych za niezbędne przez nowoczesnych rodziców.

Jak aktywować usługę Gdzie jest dziecko” w wersji bez limitów?

Prezent można odebrać od 22 do 26 października do końca dnia w aplikacji „Mój T-Mobile”. Użytkownik otrzyma bezpłatny dostęp do usługi na 30 dni. Po upływie tego okresu, jeśli klient nie zrezygnuje z pakietu promocyjnego, przedłuży się on automatycznie i zostanie pobrana opłata za 7-dniowy dostęp w wysokości 6,15 zł.

Promocja kierowana jest do klientów oferty MIX (Frii Mix), na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz tych posiadających abonament w T-Mobile (T, Rodzina). Obowiązuje ona osoby, które nie korzystali z usługi „Gdzie Jest Dziecko” i obecnych użytkowników „Pakietu Cyklicznego Standard”.

