T-Mobile Polska wdraża Agile

T-Mobile postanowił wdrożyć w całej organizacji Agile. To pionierskie na polskim rynku rozwiązanie dla organizacji, umożliwiające m.in. automatyzację procesów.

Czym właściwie jest Agile? Jak tłumaczy to T-Mobile w informacji prasowej: "to nowoczesna metodyka w zarządzaniu zadaniami, projektami czy nawet całą firmą, która całkowicie zmienia sposób pracy i pomaga zwiększyć wydajność. Według firmy konsultingowej McKinsey & Company organizacje, które przechodzą na Agile, mają nawet o 50 proc. większe szanse prześcignąć tradycyjną konkurencję, a ich klienci są bardziej zadowoleni z poziomu dostarczanych usług."

Wdrożony przez T-Mobile nowy model pracy pozwolił na automatyzację takich czynności, jak testy produktów, a też zauważalne skrócenie prac nad ofertami. Efekty wdrożenia Agile były już zauważalne po kilku miesiącach.

Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska, podkreśla:

Zmiana sposobu zarządzania projektami na wielu płaszczyznach jednocześnie, w tak dużej firmie jak T-Mobile, wymagała przemodelowania wielu kluczowych obszarów jej działalności. Na szczęście nasz zespół nie zawiódł i wdrożenie metodologii Agile przebiegło pomyślnie.Musimy pamiętać, że firmy takie jak nasza, szczególnie w tak trudnych okresach dla gospodarki mają kluczowe znaczenie i nie możemy pozwolić sobie na to, by działać w klasycznych dla ubiegłego wieku modelach zarządzania.

Jednym z głównym zadań Struktur Agile jest szybsze rozwijanie produktów i usług w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz możliwość dopasowania ich do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Jest to szczególnie ważne w kontekście prowadzonych od kilku lat zmian w T-Mobile – firma nie jest już tylko operatorem telefonii komórkowej, oferuje klientom usługi konwergentne, a teraz zmienia się z klasycznego telekomu w nowoczesną firmę technologiczną.

Pierwszym udanym rozwiązaniem stworzonym z udziałem Agile były "Happy Fridays", czyli usprawnienie aplikacji „Mój T-Mobile” - w każdy piątek klienci mogą aktywować specjalny, bezpłatny prezent. Nowe podejście umożliwiło też znaczne przyspieszenie wdrożenie cyfrowego systemu do komunikacji z siecią jednego z partnerów telekomunikacyjnych, w niecałe trzy miesiące od rozpoczęcia prac został on oddany do użytku.