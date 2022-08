W T-Mobile promocja: realme 9 Pro 5G i słuchawki 300 zł taniej

T-Mobile uruchomił nową promocję. W niezłej cenie dostępny jest realme 9 Pro 5G, a do kompletu dostaniesz słuchawki bezprzewodowe realme Buds Q2s.

Promocja została uruchomiona 2 sierpnia 2022 roku i potrwa do 15 sierpnia. Zestaw złożony z telefonu i słuchawek realme można kupić zarówno w abonamencie, jak i samodzielnie. Cena w taryfie „L Nielimitowana” wynosi 1299 zł za oba produkty. To 300 zł taniej niż w pozostałych taryfach i ratach 0%.

realme 9 Pro 5G wykorzysta oczywiście nielimitowany dostęp do sieci 5G bez ograniczeń prędkości, jaki oferuje T-Mobile w taryfie „L Nielimitowana”. Ponadto taryfa obejmuje nielimitowane SMS-y i MMS-y, a także nielimitowane rozmowy głosowe.

Zobacz: Realme wreszcie nauczyło się robić zdjęcia? Debiutuje seria Realme 9

Ponadto ten model kusi akumulatorem 5000 mAh, dobrym ekranem z częstotliwością odświeżania obrazu do 120 Hz i niezłą wydajnością. Oto jego pełna specyfikacja z naszego katalogu:

realme Buds Q2s to niedrogie, dokanałowe słuchawki typu TWS, wyposażone w redukcję szumów. Mogą pracować do 6 godzin bez ładowania, a 10 minut ładowania w etui pozwala na kolejne 3 godziny słuchania. „Pchełki” są wodoszczelne (IPX5), nadają się więc do uprawiania sportu. Na każdej z nich znajduje się dotykowy przycisk, którego funkcje można ustawić w aplikacji na telefonie.

Warto zauważyć, że nie pierwszy raz T-Mobile przecenia ten zestaw. Jednak inflacja dogoniła również magentowych. Telefon i słuchawki realme są droższe niż w kwietniu o całe 100 zł.

Źródło zdjęć: realme

Źródło tekstu: T-Mobile