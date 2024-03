T-Mobile sypie prezentami. Zajrzyj do aplikacji

T-Mobile przygotował na marzec sporo prezentów w ramach Magenta Moments. Przydadzą się między innymi na zbliżające się święto kobiet czy późniejsze święto mężczyzn, ale nie tylko.

T-Mobile chce być zaufanym partnerem swoich klientów i codziennie dawać im to, co najlepsze – najbogatszą ofertę i doskonałe doświadczenia. Wszystko po to, aby łączyć ich z całym ich światem. Pretekstów do tego nie brakuje. Prezent dla drugiej połówki, świetna okazja do złapania, czy może po prostu mała przyjemność, którą sprawiamy sobie na poprawę humoru? Okazji aby poczuć się jak prawdziwy VIP i zarejestrować się w programie angażującym klientów T-Mobile, Magenta Moments, jest wiele.

Okazje na Dzień Kobiet i te na Dzień Mężczyzn

Dni Kobiet i Mężczyzn możemy obchodzić lub pomijać te wydarzenia w kalendarzu. Nie sposób jednak pominąć okazji, które jeszcze przed tymi świętami pojawiły się w Magenta Moments. Znajdziemy wśród nich choćby limitowaną ofertę voucherów do Cinema City. Dzięki nim klienci T-Mobile Polska będą mogli wziąć udział w dowolnym seansie 2D, z wyjątkiem wydarzeń specjalnych, maratonów filmowych, koncertów, Ladies Night, seansów 4DX, ScreenX, IMAX itp.

Miłośników technologii powinny ucieszyć z kolei atrakcyjne zniżki na smartwatche Samsung Galaxy Watch6 LTE 40 mm oraz Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE 43 mm. To jednak nie koniec rabatów. Magentowy operator przygotował dla swoich klientów także 20-procentową zniżkę do sklepu Rituals oraz 15% upustu na produkty damskie i męskie z kategorii ONA I ON w sklepie internetowym Betlewski.com. Promocje będą dostępne między 1 a 10 marca 2024 roku, natomiast ze zniżek na smartwatche chętni skorzystają do 18 marca tego roku.

Zacznij tydzień dobrze

Od poniedziałku, 4 marca, na wszystkich użytkowników usług T-Mobile będzie czekać co tydzień miła niespodzianka – limitowane oferty z kodami, które można wymienić na vouchery. Pizza za 1 gr? Zniżka na kawę? A może rabat na zakupy ciuchowe? Każdy Lucky Monday może być inny, ale każdy z pewnością będzie pełen emocji. W ramach akcji T-Mobile będzie współpracować ze znanymi i lubianymi markami, takimi jak Domino’s, Zalando, Costa Coffee czy Mango, a w kolejnych miesiącach ich lista będzie się regularnie poszerzać. Z tego powodu warto regularnie sprawdzać zakładkę Magenta Moments w ramach aplikacji Mój T-Mobile.

Weź udział w magentowym konkursie

Na koniec coś miłośników wielkiego ekranu – konkurs, w którym do zgarnięcia jest 10 kart Cinema City Unlimited, umożliwiających korzystanie z oferty kinowej przez 12 miesięcy, bez jakichkolwiek limitów. „Oscarowe rozdanie Magenta Moments” wystartuje 7 marca 2024 roku, na kilka dni przed tegoroczną galą rozdania znanych statuetek. Uczestnicy konkursu wcielą się w rolę jurorów. Ich zadaniem będzie podanie tytułu filmu oraz trzech powodów, dla których powinien on otrzymać Oscara. Na zgłoszenia będzie czas do 20 marca tego roku.

Szczegółowe opisy i regulaminy ofert promocyjnych są dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile