T-Mobile daje „Bonusy od serca”. Jest nowość

T-Mobile udostępnił nowe okazje w akcji „Bonusy od serca”. Cześć z nich to dobrze znane rabaty, które pojawiają się ze stałą regularnością, ale jest też jeden prezent, którego w tej akcji jeszcze nie było – chodzi o zniżkę na bilety do kina.

T-Mobile daje rabat na bilety w sieci kin Multikino. Operator przekonuje, że warto, bo w lipcu na widzów czekają m.in. tacy bohaterowie jak Indiana Jones, Spider-Man czy Super Mario. Na każdy z tych i innych seansów będzie można kupić bilety o 20% taniej w ramach kolejnej odsłony akcji „Bonusy od serca”.

Unikatowy kod zniżkowy dostępny jest w aplikacji „Mój T-Mobile” do 19 lipca. Uprawnia on do obniżenia o 20% ceny maksymalnie dwóch biletów na seanse 2D w dowolnym kinie z sieci Multikino. Lista adresów kin dostępna jest tutaj: www.multikino.pl.

Rabat nie łączy się z innymi promocjami i kodami Multikina. Zniżka nie obowiązuje na zakup biletów na wydarzenia specjalne, takie jak maratony filmowe, koncerty czy inne wydarzenia i pokazy.

Promocja jest dostępna dla klientów abonamentowych T‑Mobile (T, T DATA) – w tym posiadaczy internetu domowego, internetu domowego z anteną zewnętrzną oraz internetu światłowodowego. Dotyczy ona również osób korzystających z ofert na kartę (GO!) i Mix (Frii Mix). Z prezentu mogą skorzystać ponadto klienci Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na „Partnerzy Marketing”.

Co jeszcze w aplikacji „Mój T-Mobile”?

W kolejnej odsłonie akcji w akcji „Bonusy od serca” pojawiły się też odnowione okazje znane dobrze z poprzednich edycji:

BookBeat – 45 dni darmowego dostępu do serwisu z e-bookami. Kod rabatowy będzie można odebrać do 26 lipca 2023 r.

– 45 dni darmowego dostępu do serwisu z e-bookami. Kod rabatowy będzie można odebrać do 26 lipca 2023 r. Uber – kod rabatowy uprawnia do obniżenia ceny dwóch przejazdów pasażerskich z Uber Comfort, zamówionych w aplikacji Uber, do 30%, ale nie więcej niż o 12 zł za pojedynczy przejazd. Kod można odebrać do 2 sierpnia 2023 r.

– kod rabatowy uprawnia do obniżenia ceny dwóch przejazdów pasażerskich z Uber Comfort, zamówionych w aplikacji Uber, do 30%, ale nie więcej niż o 12 zł za pojedynczy przejazd. Kod można odebrać do 2 sierpnia 2023 r. Psi Bufet – 30% rabatu na dwie pierwsze paczki z karmą dla psów. Aby skorzystać z oferty, należy do 16 sierpnia 2023 r. odebrać kod rabatowy w aplikacji „Mój T-Mobile” i wykorzystać na stronie psibufet.pl.

– 30% rabatu na dwie pierwsze paczki z karmą dla psów. Aby skorzystać z oferty, należy do 16 sierpnia 2023 r. odebrać kod rabatowy w aplikacji „Mój T-Mobile” i wykorzystać na stronie psibufet.pl. Gaicomo Conti – kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 30% ceny akcesoriów w sklepie internetowym Giacomo Conti oraz w salonach stacjonarnych – do 9 sierpnia 2023 r.

Zobacz: T-Mobile daje 250 zł. Oto co trzeba zrobić

Zobacz: T-Mobile ma wakacyjną ofertę dla młodych. Sprawdź i skorzystaj

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile