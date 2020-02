Happy Fridays w T-Mobile: Dzisiaj można zdobyć 20 GB Internetu

Dzisiaj piątek, więc użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile znajdą tam kolejną promocję z cyklu Happy Fridays. Tym razem magentowy operator rozdaje paczki Internetu o wielkości 20 GB.

Z promocji Happy Fridays w T-Mobile mogą skorzystać wszyscy abonenci Magentowych, a także klienci usług Mix i na kartę. Warunkiem skorzystania z promocji jest używanie aplikacji Mój T-Mobile, bo to właśnie w niej można włączyć paczkę dodatkowego Internetu o wielkości 20 GB.

Pakiet można włączyć do 23 lutego tego roku, do końca dnia. Aktywacja dodatkowych gigabajtów powinna nastąpić w ciągu 72 godzin i od tego czasu macie 7 dni na wykorzystanie pakietu, natomiast abonenci - do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie dla abonentów oraz regulaminie dla klientów usług Mix i na kartę.

Źródło tekstu: wł