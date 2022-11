T-Mobile: świąteczne zestawy ze smartfonami… i tukanem

T-Mobile ogłasza kolejne okazje przygotowane na zbliżające się święta. Tym razem jest to propozycja w ofercie MIX: zestawy Happy BOX ze smarfonami, książką o Amazonii i maskotką tukana tęczowego.

W ofercie MIX T-Mobile przygotował trzy gwiazdkowe zestawy Happy BOX-ów. Poza smartfonami w każdym z nich znajdzie się najnowsza książka Neli Małej Reporterki, przedstawiająca jej podróż do Amazonii oraz maskotka tukana tęczowego z limitowanej edycji.

Tym razem czytelnicy razem z Nelą pojadą w niezwykłą podróż przez Argentynę, aż do Brazylii w stronę wrót do Amazonii. Będą obserwować słonie morskie, zanurkują z uchatkami oraz poznają fantastycznych mieszkańców lasu deszczowego. Dzięki kolejnej wyprawie Neli dzieci mogą odkrywać świat w sposób najbardziej przystępny, a zarazem ciekawy dla najmłodszych

– zachęca T-Miobile.

W książce umieszczono specjalne kody QR, poprzez które czytelnicy mogą obejrzeć prawdziwe filmy z wypraw oraz zwierzęta z drugiego kontynentu.

Happy BOX-y w ofercie MIX

Podróżnicze zestawy T-Mobile będą dostępne ze smartfonem Realme C31 lub Oppo A17 za symboliczną złotówkę lub z własnym smartfonem operatora, czyli T Phonem 5G. Ten model dostępny jest za 99 zł w ofercie MIX za 60 zł miesięcznie na 24 doładowania.

W ramach oferty klienci co miesiąc otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich sieci oraz pakiet 40 GB. W tej taryfie klienci mają również dostęp do usługi Supernet Video w opcji HD, co może przypaść do gustu fanom filmów, seriali czy klipów muzycznych. W usłudze dostępne są m.in. Netflix, Player, YouTube, Tik Tok, Vod.pl, TVP Sport, WP Pilot czy IPLA.

Zestawy dostępne są do wyczerpania zapasów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Więcej informacji o zestawach Happy BOX można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/oferta-swiateczna?tab=mix.

