T-Mobile zmienia regulamin. Chodzi o połączenia telefoniczne

T-Mobile Polska zapowiedział wprowadzenie zmian do regulaminu serwisu „Granie na Czekanie”/ „Szafa Gra”. Pojawią się w nim nowe zapisy, które dostosowują ten dokument do obowiązujących przepisów prawa.

T-Mobile Polska ogłosił, że 17 lutego 2024 roku wejdą w życie zmiany w regulaminie serwisu „Granie na Czekanie”/„Szafa Gra”. Magentowy operator tłumaczy to koniecznością dostosowania zapisów tego dokumentu do przepisów prawa, a dokładniej obowiązkiem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE. Wskazane wyżej rozporządzenie nakłada na T-Mobile między innymi obowiązek określenia w warunkach świadczenia usługi wszelkich ograniczeń związanych z korzystaniem z własnego dźwięku dodawanego do serwisu „Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” i przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu nielegalnych treści.

W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy związanej z tą usługą, które można zrealizować do dnia ich wejścia w życie. Jeśli jej rozwiązanie (będące skutkiem tego wypowiedzenia) nastąpi przed końcem czasu określonego, T-Mobile będzie mieć prawo żądać od klienta odszkodowania przewidzianego na taką okoliczność.

Co się zmieni?

Zmiana w dokumentach będzie polegać na:

dodaniu do wersji regulaminu obowiązującej od 21 października 2019 roku punktu 4.6,

dodaniu na końcu pozostałych wersji Regulaminu, jako ostatni punkt,

postanowień o następującej treści:

Od 17 lutego 2024 r. stosuje się bezpośrednio Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE. Nakłada ono na Operatora obowiązki wprowadzenia do regulaminu ograniczeń związanych z korzystaniem z dźwięku własnego dodawanego do Serwisu i z przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu nielegalnych treści. W związku z tym poniższe postanowienia mają pierwszeństwo

przed innymi. Zakazane jest wgrywanie do Serwisu nielegalnych treści (jako dźwięku własnego). W razie uzyskania wiedzy lub wiadomości o wgraniu do Serwisu nielegalnych treści, Operator niezwłocznie podejmie działania w celu usunięcia tego dźwięku z Serwisu lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści. Nielegalne treści to informacje, które są niezgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem polskim. W szczególności przez nielegalne treści należy rozumieć: nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym, niezgodne z prawem treści dyskryminujące, wykorzystywanie technologii do nękania (cyberstalking), sprzedaż produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaż towarów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim. Nielegalne treści może zgłosić Operatorowi każda osoba lub podmiot za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Operatora. W przypadku gdy Operator uzna, że uzyskane informacje mogą stanowić bądź stanowią nielegalne treści Operator może: podjąć czynności wyjaśniające działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym skontaktować się ze zgłaszającym, Użytkownikiem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym;

wezwać Użytkownika do usunięcia dźwięku z Serwisu wyznaczając mu w tym celu stosowny termin;

usunąć dźwięk z Serwisu. Operator poinformuje o swojej decyzji zgłaszającego (o ile podał w formularzu zgłoszeniowym elektroniczne dane kontaktowe) oraz Użytkownika w przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa powyżej. Użytkownik może odwołać się od decyzji Operatora wprowadzającej ograniczenia, o których mowa powyżej. W takim przypadku stosuje się wprost postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego, określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy w związku z treścią zapisaną jako dźwięk własny Operator uzyska informacje, dające podstawę do podejrzenia popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osób, natychmiast poinformuje o tym właściwe organy ścigania lub organy sądowe i przekaże wszelkie dostępne informacje na ten temat. W razie otrzymania nakazu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, Operator podejmie działania określone w tym nakazie w związku z treścią lub treściami nielegalnymi zapisanymi jako dźwięk własny. Operator poinformuje Użytkownika o otrzymanym nakazie i o działaniach podjętych w odpowiedzi na ten nakaz najpóźniej w momencie podjęcia działań lub, w stosownych przypadkach, w momencie określonym przez organ w nakazie. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku działań podjętych zgodnie z nakazem wydanym przez właściwy organ sądowy lub administracyjny.

