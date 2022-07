T-Mobile przywraca promocję sprzed tygodnia. Przyda się w wakacje

T-Mobile zapowiedział nową promocję z cyklu Dobrze, że jesteś. Tak, dobrze widzicie – pisaliśmy już o niej tydzień temu, choć wtedy po cichu informacja o promocji zniknęła ze strony t-mobile.pl, a nasza prośba o komentarz pozostała bez odpowiedzi. Do teraz.

W ostatni piątek, 15 lipca 2022 roku, pisaliśmy o nowej promocji T-Mobile w ramach akcji Dobrze, że jesteś. Informacje o niej (razem z regulaminem) znaleźliśmy na stronie internetowej Magentowych. Jak się jednak okazało tego samego dnia, promocja zniknęła i w zasadzie nie było wiadomo, dlaczego. Wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do biura prasowego T-Mobile Polska, ale pozostało ono bez odpowiedzi. Teraz się okazuje, że promocja została przesunięta o tydzień.

Voucher na posiłki i napoje

W ramach weekendowej promocji w T-Mobile, klienci indywidualni operatora mogą otrzymać voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w strefie gastronomicznej Parku Rozrywki Mandoria pod Łodzią. Jak możemy przeczytać w komunikacie Magentowych,

Park Rozrywki Mandoria to świetna rozrywka zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dorosłych chcących poczuć dreszczyk niecodziennych emocji. Czekają tam Carrara – najdłuższy w Polsce roller-coaster „pod dachem” i zarazem nowość tego sezonu, Mroczny Dwór – jedyny w kraju roller-coaster jeżdżący w ciemności, Merkant – flagowy roller-coaster Miasta Przygód czy Galeon – okręt wirujący nad portem. Emocji z pewnością będzie bez liku! A jeśli wolicie nieco spokojniejsze atrakcje, udajcie się w podróż z kupcami, dołączając do Karawany – największej w kraju dwupoziomowej karuzeli weneckiej lub wyruszcie na rodzinny rejs z Chytrą Wydrą. Spragnionych familijnych emocji z pewnością ucieszy też Karotka – skoczna karuzela dla małych i dużych, również otwarta w tym roku!

Jak skorzystać z promocji?

Aby aktywować usługę, wystarczy w dniach od 22 do 26 lipca 2022 roku (do końca dnia) zalogować się w aplikacji Mój T-Mobile i odebrać voucher na posiłki i napoje do wykorzystania w strefie gastronomicznej Parku Rozrywki Mandoria. Aby skorzystać z bonusu, należy uprzednio dokonać zakupu biletu wstępu. Prezent można zrealizować do 31 grudnia 2022 roku.

Promocja obejmuje klientów abonamentowych T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także osoby korzystające z ofert MIX (Frii Mix) i na kartę (Frii oraz GO!).

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile