T-Mobile ma kilka nowych lub odświeżonych promocji. Zobacz jakich

T-Mobile ma kilka nowych lub odświeżonych promocji w ramach akcji Dobrze, że jesteś. Na klientów indywidualnych magentowego operatora w aplikacji Mój T-Mobile czekają kody rabatowe oraz usługi za darmo

Promocje to jest coś, co lubimy. Rozumie to T-Mobile Polska, który regularnie odpala nowe oferty w ramach akcji "Dobrze, że jesteś". Dzisiaj, 27 października 2022 roku, zaczyna obowiązywać kilka nowych lub odświeżonych promocji, które pozwalają klientom indywidualnych magentowego operatora (abonentom oraz użytkownikom ofert MIX i na kartę) zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Zajrzyj do aplikacji Mój T-Mobile

Wszystkie promocje z cyklu "Dobrze, że jesteś" czekają w aplikacji Mój T-Mobile. Oto, co możesz zyskać:

Bezpieczna Rodzina na 60 dni za darmo. Z promocji można skorzystać w dniach od 27 października do 2 listopada 2022 roku. Jeśli w ciągu okresu darmowego użytkownik nie wyłączy usługi, przejdzie ona na formę płatną, kosztującą 6,15 zł za 7 dni. Szczegóły w regulaminie.

Nawigacja T-Mobile na 60 dni za darmo. Ta promocja również trwa od 27 października do 2 listopada 2022 roku, a bezpłatny pakiet przedłuża się automatycznie, o ile nie zostanie wyłączony. Opłata po okresie bezpłatnym wynosi 12 zł za 30 dni w przypadku abonentów oraz 3 zł za 7 dni w przypadku użytkowników ofert MIX i na kartę. Szczegóły w regulaminie.

60 zł rabatu w aplikacji Wolt. W tej promocji do zgarnięcia jest kod rabatowy do obniżenia ceny za 4 pierwsze zamówienia w aplikacji Wolt o 15 zł każde. Kod można odebrać w dniach od 27 października do 30 listopada 2022 roku i również do 30 listopada tego roku trzeba z niego skorzystać. Szczegóły w regulaminie.

Rabat 10% na akcesoria w Lancerto. Kod rabatowy można odebrać w dniach od 27 października do 16 listopada 2022 roku i należy go wykorzystać do 17 listopada tego roku do zakupu akcesoriów dostępnych pod tym adresem. Szczegóły w regulaminie.

Zniżka 15% na telefony i akcesoria do telefonów MPTech. Kod rabatowy można odebrać w dniach od 27 października do 30 listopada 2022 roku i należy z niego skorzystać do 4 grudnia tego roku. Produkty dostępne w ramach promocji znajdują się pod tym adresem. Szczegóły w regulaminie.

PsiBufet o 30% taniej. Z tej promocji skorzystają miłośnicy czworonogów. Kod rabatowy czeka w aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 27 października do 23 listopada 2022 roku. Dzięki niemu do 23 listopada tego roku można o 30% obniżyć cenę dwóch pierwszych paczek karmy dla psów na stronie psibufet.pl. Szczegóły w regulaminie.

Rabat 40% na produkty w OceanSport. Kod rabatowy można odebrać w dniach od 27 października do 23 listopada 2022 roku i wykorzystać do 23 listopada tego roku na stronie www.oceansport.pl. Szczegóły w regulaminie.

Źródło zdjęć: siekierski.photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: T-Mobile