Bonusy od serca: T-Mobile ma nowe prezenty w aplikacji

T-Mobile przygotował kolejne Bonusy od serca. Jednym z nich jest rabat na kawę w Costa Coffee, który można odebrać w magentowej aplikacji do 28 czerwca tego roku.

Na pobudzenie z rana, dla podtrzymania energii w ciągu dnia czy po prostu dla czystej przyjemności – aromatyczna herbata i kawa mogą zdziałać cuda. Tym razem nie trzeba zastanawiać się, który napój wybrać, bo w ramach „Bonusów od serca” dla swoich klientów T-Mobile Polska przygotował 25% rabat na klasyczne kawy i herbaty dostępne w Costa Coffee.

Zobacz: T-Mobile ma ambitny plan, chodzi o ptaki

Zobacz: T-Mobile da ci nawet 4800 GB. Oto jak je zgarnąć

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, należy do 28 czerwca 2023 roku pobrać kod dostępny w aplikacji Mój T-Mobile i wykorzystać w ciągu 30 dni, okazując go bariście kawiarni Costa Coffee. Unikalny kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 25% ceny jednej kawy klasycznej lub herbaty klasycznej w dowolnym rozmiarze we wszystkich kawiarniach Costa Coffee w Polsce, z wyłączeniem kawiarni znajdujących się na lotniskach i halach Expo. Lista adresów kawiarni dostępna jest pod adresem www.costacoffee.pl/lokalizacja. Kod nie łączy się z innymi promocjami i kodami Costa Coffee.

Promocja jest dostępna dla klientów abonamentowych T-Mobile (T, T DATA) – w tym posiadaczy Internetu domowego, Internetu domowego z anteną zewnętrzną oraz Internetu światłowodowego. Dotyczy ona również osób korzystających z ofert na kartę (GO!) i Mix (Frii Mix). Z prezentu mogą skorzystać ponadto klienci Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na „Partnerzy Marketing”.

Szczegóły promocji w regulaminie. Więcej informacji na temat akcji „Bonusy od serca” można znaleźć pod tym adresem oraz w aplikacji Mój T-Mobile.

Zobacz: Play: VoLTE i Wi-Fi Calling dla wszystkich w Virgin Mobile. Wielka paczka 5G

Zobacz: Orange ogłasza lato pełne rabatów oraz Internetu bez końca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile