T-Mobile: bezpłatny 30-dniowy dostęp do usługi

W tym tygodniu w akcji „Happy Fridays” T-Mobile przygotował dla swoich klientów bezpłatny, 30-dniowy dostęp do usługi „Gdzie Jest Dziecko”, dzięki której można szybko zlokalizować zarówno najmłodszych, jak i starszych członków rodziny. Prezent można aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile” od 30 lipca do 1 sierpnia.

Półkolonie, festyny, festiwale, place zabaw, miejskie parki wodne – to tylko nielicznie miejsca, gdzie zarówno młodzież, jak i dorośli chętnie spędzają wakacyjny czas. Kiedy w takich sytuacjach przez kilka godzin nie można skontaktować się telefonicznie z bliską osobą, wyobraźnia podsuwa najczarniejsze obawy. Zmniejsza je usługa „Gdzie Jest Dziecko”.

W kolejnej odsłonie „Happy Fridays” klienci indywidualni T-Mobile będą mogli aktywować „Gdzie Jest Dziecko”, dzięki czemu zyskają możliwość bezpłatnego korzystania z usług lokalizacyjnych oraz dostępu do nielimitowanej liczby lokalizacji telefonów swoich bliskich. Pozwoli im to także sprawdzać liczbę stref lokalizacyjnych i ich historię.

Zobacz: T-Mobile udostępnia VoLTE i VoWiFi w ofercie Heyah 01

T-Mobile: jak aktywować darmową usługę?

Aby aktywować darmowy, 30-dniowy dostęp do usługi „Gdzie Jest Dziecko”, należy zalogować się w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia do aplikacji „Mój T-Mobile i tam wybrać bonus. Po upływie 30 dni, jeśli klient nie zrezygnuje z pakietu promocyjnego, przedłuży się on automatycznie i zostanie pobrana opłata za 7-dniowy dostęp w wysokości 6,15 zł.

Akcja skierowana jest do klientów abonamentowych T-Mobile, a także osób z numerami w ofertach MIX lub na kartę, którzy nie korzystali z usługi „Gdzie Jest Dziecko” i obecnych użytkowników „Pakietu Cyklicznego Standard”.

Dezaktywacja usługi jest możliwa w dowolnym momencie poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomość SMS o treści „GJDP ANULUJ” pod numer 8082. Można tego dokonać także bezpośrednio w usłudze lub wysyłając informację na adres e-mail: pomoc@gdziejestdziecko.pl.

Zobacz: T-Mobile i smart home Xiaomi: Pięć świetnych pakietów „Korzyści dla domu”

Zobacz: T-Mobile wyłącza 3G i przyspiesza LTE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile