T-Mobile obiecuje światłowód w zasięgu 6 mln gospodarstw domowych

T-Mobile przekazał informację, że oferowany przez niego światłowód od dziś jest dostępny dla klientów mieszkających w zasięgu sieci FTTH Polskiego Światłowodu Otwartego.

Na początek usługa dostępna będzie dla 300 tys. gospodarstw domowych, ale z czasem ma się zwiększyć – nawet 6 mln.

Współpracę z Polskim Światłowodem Otwartym magentowy operator nawiązał w grudniu 2023 r. Zawarta wtedy umowa regulowała współpracę stron dotyczącą sieci HFC oraz FTTH. Wtedy też T-Mobile obiecywał, że jego oferta światłowodowa stanie się dostępna dla kolejnych klientów. Operator zapowiadał, że nastąpi to na początku 2024 roku.

Świetna informacja! Od dziś światłowód od T-Mobile dostępny dla klientów w zasięgu sieci FTTH Polskiego Światłowodu Otwartego 🤝 Zaczynamy od 300 tys., ale z czasem zyskamy dostęp do ponad 6 mln nowych gospodarstw domowych. Skorzystaj z oferty najszybszego internetu domowego!🤩 pic.twitter.com/V5sNkqOZGi — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) June 6, 2024

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to hurtowy operator stworzony przez Play oraz spółkę Plug Finco Sàrl należącą do grupy InfraVia Capital Partners. Obydwa podmioty mają po 50% udziałów, a Play wniósł do PŚO aktywa sieci HFC należącej do UPC Polska z zasięgiem, który obecnie przekroczył 3,8 mln gospodarstw domowych. Sieć HFC jest modernizowana do FTTH, operator buduje też własny zasięg od nowa, w standardzie XGS-PON. Umożliwi to działanie sieci FTTH z prędkością do 5 Gb/s.

Do 2028 roku Polski Światłowód Otwarty planuje objąć zasięgiem FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych, do czego odnosi się też obietnica T-Mobile.

