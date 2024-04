Świetny smartfon teraz w promocji. Szkoda stracić okazję

Szukasz nowego smartfona z dobrą specyfikacją? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu! Model Infinix Note 30 5G dostępny jest w atrakcyjnej promocji.

Obecnie już niemal każdy z nas ma w kieszeni smartfona. Trudno się temu dziwić, gdy nie służy on tylko do dzwonienia, ale z powodzeniem zastępuje kilka innych urządzeń - komputer, aparat, dyktafon. Co więcej warte uwagi są już nie tylko flagowce, ale także propozycje z średniego segmentu cenowego.

Infinix Note 30 5G kusi akumulatorem i aparatem

A tak się składa, że Infinix Note 30 5G dostępny jest aktualnie w atrakcyjnej promocji o kilkaset złotych taniej, za jedyne 999 złotych. Mowa o poręcznym urządzeniu o wymiarach 168,5 x 76,5 x 8,5 milimetrów i masie 205 gramów, które wyposażono w 6,78" ekran z matrycą IPS o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli.

Sercem opisywanego smartfona jest 8-rdzeniowy SoC MediaTek Dimensity 6080 wspierany przez układ graficzny Mali-G57 MC2. Wariant na promocji dopełnia 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Nie zapomniano też o dużym akumulatorze o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 45 W.

Dostajemy tutaj dwa aparaty tylne, z czego główny korzysta z matrycy o rozdzielczości 108 Mpx od Samsunga. Przednia kamera to aparat typowo portretowy, z matrycą o rozdzielczości 16 Mpx.

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 i obsługuje karty pamięci. Fani słuchania muzyki z pewnością będą zadowoleni z obecności gniazda jack oraz dwóch głośników. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje smartfon obsługuje łączność 5G.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Infinix

Źródło tekstu: oprac. własne