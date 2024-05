Polacy pokochali ten smartwatch. Teraz kupisz go w rekordowej cenie

Galaxy Watch 6, jeden z najpopularniejszych smartwatchy w Polsce, dostępny jest w rekordowo niskiej cenie.

Zegarki Samsung Galaxy Watch6 są dostępne w rozmiarach 40 mm i 44 mm, w wersji z łącznością LTE lub bez. Możesz więc wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar i zdecydować, czy chcesz mieć w zegarku kartę eSIM. Najlepsze jest jednak to, ile te zegarki aktualnie kosztują. Najtańszy wariant kupisz za mniej niż 500 złotych – grzechem byłoby przegapić taką okazję na doskonały smartwatch.

Zegarek Samsung za 499 złotych!

Jeśli jeszcze nie znasz zegarków Samsung Galaxy Watch6, proponuję lekturę recenzji. W skrócie są to świetne smartwatche z pulsometrem, monitorowaniem aktywności i snu oraz z możliwością płacenia zbliżeniowego, co nie jest niestety standardem na rynku. W praktyce sprawdzają się doskonale w połączeniu ze smartfonami różnych marek. Przy tym będą pasować i do dresu i do marynarki oraz mają możliwość łatwej wymiany pasków.

Promocją w sklepie RTV Euro AGD zostały objęte trzy modele: damski (40 mm) w wersji standardowej w kolorze beżowym, damski (40 mm) z łącznością LTE w kolorze czarnym i kremowym oraz męski (44 mm) w kolorze czarnym i srebrnym.



Ceny niektórych modeli powalają. Najtańszy, czyli 40 mm bez LTE w promocji i po zwrocie będzie kosztował tylko 499 złotych. Jego normalna cena to prawie tysiąc złotych więcej!

Najdroższe będą modele 44 mm z łącznością LTE, których cena nie została obniżona w sklepie. Niemniej nadal można skorzystać ze zwrotu wysokości 500 złotych.

Poza tym, że większość zegarków z serii możesz kupić taniej, możesz też skorzystać ze zwrotu w ramach promocji organizowanej przez Samsunga. Wystarczy, że kupisz smartwatch z serii Samsung Galaxy Watch6 między 13 maja i 2 czerwca 2024 roku. Następnie do 9 czerwca musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, dołączyć dowód zakupu oraz zdjęcie opakowania. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymasz 500 złotych na konto.

Regulamin promocji znajdziesz w załączonym dokumencie oraz na stronie promocji Samsunga. Wszystkie potrzebne informacje otrzymasz też przy zakupie zegarka.

