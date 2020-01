Promocje Samsunga: kup Galaxy Note10/10+ lub Galaxy A40 i odbierz nawet 500 zł w bankomacie

20 stycznia tego roku Samsung wznowił promocję, w ramach której zakup wybranych urządzeń jest premiowany gotówką, którą można wypłacić wprost z bankomatu. Tym razem promocja dotyczy telefonów Galaxy Note10, Galaxy Note10+ i Galaxy A40, a do zgarnięcia jest nawet 500 zł.

Jak działa promocja?

Aby wziąć udział w najnowszej promocji Samsunga, należy u partnera handlowego firmy kupić jeden z promowanych smartfonów, Galaxy Note10, Galaxy Note10+ lub Galaxy A40, w okresie od 20 stycznia do 9 lutego 2020 roku oraz aktywować zakupione urządzenie do 12 lutego tego roku. Następny krok to zalogowanie się w aplikacji Samsung Members.

Po 14 dniach od aktywacji telefonu należy kliknąć w baner, który pojawi się w zakładce "Korzyści" w sekcji "Oferty" w aplikacji Samsung Members, a następnie w przycisk "Pobierz kupon". Posłuży on za numer transakcji przy wypłacie gotówki.

Pobrany kod będzie aktywowany w kolejnym tygodniu w czwartek. Potwierdzeniem aktywacji kodu będzie przesłanie numeru PIN na adres e-mail, podany w ramach rejestracji Konta Samsung. Pobrany kod i PIN pozwolą wypłacić pieniądze z bankomatu sieci własnej Euronet, do którego należy się udać w ciągu 7 następnych dni. Tam należy wybrać transakcję bez karty, odnaleźć w menu pozycję „Promocja Samsung” oraz wprowadź numer transakcji i kod PIN, a na koniec odebrać gotówkę.

Jeśli kupimy któryś z ostatnich flagowców Samsunga, otrzymamy 500 zł. W przypadku wybrania modelu Galaxy A40, z bankomatu wybierzemy 250 zł.

Więcej szczegółów na temat promocji oraz listę partnerów handlowych Samsunga, w których możemy dokonać zakupu objętego promocją, można znaleźć w regulaminie.

Źródło tekstu: Samsung