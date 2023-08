Promocja w Premium Mobile. Nawet 2x więcej GB

Premium Mobile przyszykował specjalną ofertę dla klientów, którzy dołączą do abonamentu Freedom lub zdecydują się na nowy numer.

Premium Mobile jest operatorem, który chce zachęcić klientów swoim swobodnym i elastycznym podejściem do umów. Ich oferta obejmuje abonamenty bez długoterminowych zobowiązań przy miesięcznym okresie wypowiedzenia i z opłatą aktywacyjną 0 zł. Teraz nowi klienci i ci decydujący się na drugi numer będą mogli zyskać więcej GB.

Nawet 2x więcej GB w Premium Mobile

Już teraz wszyscy, którzy dołączą do Premium Mobile, przenosząc lub decydując się na nowy numer, zyskają 2 razy więcej GB przez pierwsze 3 miesiące w wybranych abonamentach Freedom, już od 24,70 zł miesięcznie.

Osoby, które zdecydują się przejść do Premium Mobile, mogą zyskać nawet 220 GB miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące – do tego rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko w ofercie Freedom5 za 54,70 zł miesięcznie. Promocja dotyczy zarówno nowych numerów jak i numerów przenoszonych od innego operatora.

Poniżej lista ofert biorących udział w promocji wraz z informacją o ilości GB, jakie można otrzymać do końca trzeciego pełnego okresu rozliczeniowego:

w taryfie Freedom2 – 60 GB co miesiąc

w taryfie Freedom3 – 90 GB co miesiąc

w taryfie Freedom4 – 120 GB co miesiąc

w taryfie Freedom5 – 220 GB co miesiąc

Więcej szczegółów na temat promocji można znaleźć tutaj.

