Poczta Polska: zamiast do okienka, idź z paczką do Żabki

Poczta Polska, sieć sklepów Żabka oraz firma Pointpack rozszerzają współpracę dotyczącą obsługi przesyłek. Teraz klienci zyskali możliwość nadania przesyłek Pocztex w sieci sklepów Żabka.

Współpraca Poczty Polskiej z Żabką została nawiązana już wcześniej – jest to popularny punkt odbioru, a w kwietniu klienci sprzedający na Vinted.pl zyskali możliwość nadawania przesyłek w tej sieci sklepów. Teraz firmy rozszerzyły tę możliwość o wszystkich klientów indywidualnych, którzy chcą nadać paczkę. Dzięki temu Poczta Polska zyskuje 8 900 nowych punktów nadań przesyłek.

Dogodne godziny otwarcia sklepów Żabka sprawiają, w tej sieci paczki można nadać od poniedziałku do soboty od godzin porannych, aż do późnego wieczora, a w niektórych – także w niedzielę.

Dotąd przesyłki Pocztex można było nadać na poczcie, z możliwością opłacenia online lub u kuriera. Teraz pojawia się więc trzecia opcja. Jak się jednocześnie okazuje, Żabka jest najczęściej wybieranym miejscem odbioru przesyłek w kanale dostaw Pocztex PUNKT.

Poczta Polska podkreśla, że dzięki współpracy z siecią Żabka, paczkę można nie tylko odebrać, ale teraz także nadać przy okazji codziennych zakupów, w drodze do domu lub do pracy. Zdaniem Poczty, opcja odbioru i nadania w sklepie przyczynia się także do ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie liczby kilometrów pokonywanych przez kurierów.

Umowa pomiędzy Pocztą Polską i Żabką zakłada dalsze poszerzanie współpracy dotyczącą obsługi przesyłek kurierskich klientów biznesowych oraz detalicznych. Jednym z już wprowadzonych udogodnień jest także możliwość zwrotu zakupionego towaru w sklepach tej sieci.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Poczta Polska