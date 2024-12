Plush i Łatwogang wypuszczają limitowany starter. Tylko dla najszybszych

Plush kontynuuje współpracę z Łatwogangiem, tym razem wypuszczając na rynek limitowany starter z wizerunkiem słynnej stopy Łatwoganga. Starter będzie dostępny w salonach Relay i Inmedio, a jego nakład to tylko 8 tysięcy sztuk.

Specjalny starter Plush x Łatwogang z wizerunkiem słynnej stopy Łatwoganga ma być prawdziwą gratką dla fanów swobodnego podejścia do życia. Produkt jest dostępny w salonach Relay i Inmedio, a jego nakład jest bardzo ograniczony – tylko 8 tysięcy sztuk. Każdy, kto zdobędzie ten rarytas, ma szansę na coś jeszcze bardziej wyjątkowego – możliwość rozmowy telefonicznej z Łatwogangiem na dowolny, zaproponowany przez siebie temat.

Konkurs – jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w zabawie, należy:

zakupić i aktywować limitowany starter Plusha na kartę,

zeskanować kod QR umieszczony na opakowaniu startera,

napisać, o czym chce się porozmawiać z Łatwogangiem.

Łatwogang wybierze 100 najciekawszych zgłoszeń, a szczęśliwi zwycięzcy mogą spodziewać się telefonu od samego Łatwoganga już w styczniu. Konkurs trwa do 22 grudnia 2024 roku, a szczegółowe zasady są dostępne w regulaminie.

Starter Plush x Łatwogang to nie tylko szansa na wyjątkowe doświadczenie, ale także solidny pakiet 6900 GB do wykorzystania przez rok. Pozwala on obejrzeć cały internet i śledzić poczynania ulubionych twórców, w tym samego Łatwoganga, który niedawno zakończył swoją rowerową wyprawę do Afryki.

To dopiero początek. Plush zapowiada, że wkrótce możemy spodziewać się kolejnych niespodzianek.

