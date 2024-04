Plus wprowadza nową markę smarfonów. Na start promocja

Plus wprowadza do swojej oferty smartfony Infinix. Pierwszym dostępnym smartfonem tego producenta jest Infinix NOTE 30 Pro 8/256 GB. Na start operator przygotował promocje.

Marka Infinix jest obecna w Polsce już ponad półtora roku i tylko w 2023 r. dostarczyła na polski rynek 150 tys. smartfonów. Dotąd nie była jednak dostępna w Plusie, ale teraz debiutuje w niej Infinix NOTE 30 Pro.

Infinix NOTE 30 Pro: średniak z ekranem AMOLED

Infinix NOTE 30 Pro to model ze średniej półki, wprowadzony na rynek w 2023 roku. Smartfon kusi ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Helio G99, wpierany przez 8 GB RAM-u. Użytkownik otrzymuje też 256 GB pamięci masowej oraz rozszerzenie microSD. Atutem urządzenia jest technologia Ultra Power Signal, która wspiera korzystanie z sieci w miejscach ze słabym zasięgiem, jak windy czy miejsca położone pod ziemią – poprawia jakość sygnału sieci komórkowej do 20%, a Wi-Fi nawet do 100%.

Zaleta modelu Infinix NOTE 30 Pro może się też okazać główny aparat 108 Mpx oraz przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx z lampą błyskową. Za dźwięk odpowiadają podwójne głośniki stereo z dźwiękiem dostrojonym przez JBL.

Do plusów nowego modelu w Plusie zalicza się także szybkie ładowanie akumulatora 5000 mAh – o mocy 68 W. Nie zabrakło też ładowania indukcyjnego o mocy 15 W. Dzięki technologii All-Round FastCharge Infinix NOTE 30 Pro zapewnia bezpieczne i szybkie ładowanie, a także możliwość ładowania zwrotnego i obejściowego.

Smartfonem zarządza Android 13 z interfejsem XOS 13.0.

maj 2023 203 g, 8.12 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 2000 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.67" - AMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) MediaTek Helio G99, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Dwa abonamenty w cenie jednego

Infinix NOTE 30 Pro jest sprzedawany w zestawie z etui, szkłem ochronnym na ekran, słuchawkami, ładowarką przewodową, kablem USB oraz ładowarką indukcyjną 15 W. W ofercie sieci Plus jest dostępny w kolorach czarnym (Magic Black) oraz złotym (Variable Gold) w ramach oferty abonamentowej oraz bez abonamentu, w ratach. Cena za ten model to 1399 zł.



Osoby decydujące się na zakup smartfonu Infinix NOTE 30 Pro mogą skorzystać z promocji Plusa i zyskać dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania. W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus, opracowanie własne