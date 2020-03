Plus: tablet i laptopy Lenovo w ofercie abonamentowej i w ratach

Plus wprowadził do swojej oferty urządzenia Lenovo: tablet Tab M8 oraz dwa laptopy: 15-calowy IdeaPad S340 i 14-calowy IdeaPad S145. Sprzęty dostępne są w ofercie abonamentowej, a także w opcji bez kosztów abonamentu z możliwością rozłożenia na raty 0%.

Tablet Lenovo Tab M8 wyceniony został w Plusie na kwotę 649 zł. Korzystając z oferty sieci, można go dostać za 1 zł na starcie w 24 ratach po 27 zł miesięcznie za sprzęt i np. 50 zł miesięcznie za abonament (z rabatem za e-fakturę) razem z dużym pakietem internetu 60 GB na miesiąc, po wykorzystaniu pakietu LTE bez końca.

Lenovo Tab M8 ma ekran IPS o przekątnej 8 cali o rozdzielczości HD z certyfikatem TÜV, metalową obudowę o grubości 8,15 mm i głośnik Dolby Audio. Moc do pracy zapewnia czterordzeniowy procesor MediaTek Helio A22 wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Wewnętrzna pamięć ma 32 GB, można też zamontować kartę microSD. Łączność umożliwiają złącza Wi-Fi 5, LTE i Bluetooth. Bateria 5000 mAh pozwala na 18 godzin pracy. Wszystkim zarządza system Android 9.0.

Kolejne urządzenie, laptop Lenovo S340-15 kosztuje 2287 zł. W ofercie Plusa jest dostępny za 199 zł na starcie w 24 ratach po 87 zł miesięcznie za sprzęt i np. 50 zł miesięcznie za abonament (z rabatem za e-fakturę) razem z dużym pakietem internetu 60 GB miesiąc, a po wykorzystaniu pakietu LTE bez końca. 15-calowy (Full HD) IdeaPad S340 to model z procesorem AMD Ryzen 5 3500U i grafiką Radeon Vega 8. Pamięć RAM DDR4 ma 8 GB, natomiast dysk SSD - pojemność 256 GB. W specyfikacji znajduje się też system głośników ze wsparciem Dolby Audio, a także porty HDMI, 2x USB 3.1 oraz USB 3.1 typu C. Zainstalowany system to Windows 10 Home.

Drugi proponowany laptop - Lenovo S145-14 - kosztuje 1683 zł. W nowej ofercie Plusa jest dostępny za 99 zł na starcie w 24 ratach po 66 zł miesięcznie za sprzęt i np. 50 zł miesięcznie za abonament (z rabatem za e-fakturę) razem z dużym pakietem internetu 60 GB/mies, po wykorzystaniu pakietu LTE bez końca.

Lenovo S145-14 to 14-calowy (Full HD) laptop z procesorem Ryzen 3 3200u. Dysk SSD ma w tej wersji pojemność 128 GB. Nie zabrakło głośników ze wsparciem Dolby Audio.

Laptopy S340 i S145, a także tablet Tab M8 dostępne są w opcji bez kosztów abonamentu z możliwością rozłożenia na raty 0%.

Źródło tekstu: Plus