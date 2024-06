Nowe promocje: nawet 6400 GB w bonusie i dwa miesiące w cenie jednego

Plus na Kartę ma nowe promocje. Użytkownicy oferty mogą zyskać nawet 6400 GB, które nie przepadają. Natomiast osoby, które kupią nowy starter, otrzymają dwa miesiące w cenie jednego.

Nawet 6400 GB dla wszystkich

Z tak dużej paczki gigabajtów mogą skorzystać wszyscy klienci – zarówno nowi, jak i obecni. Aby ją otrzymać, wystarczy doładować konto kwotą za minimum 35 zł, włączyć jeden z pakietów Bez Limitu oraz wpisać specjalny kod: *136*11*6400# i zatwierdzić go przyciskiem słuchawki.

Na start przyznane zostanie 900 GB w pierwszym miesiącu, a przez kolejnych 11 miesięcy użytkownik otrzymywał będzie 500 GB co 30 dni (warunkiem jest utrzymanie ciągłości pakietu Bez Limitu przez 12 miesięcy).

Łącznie daje to nawet 6400 GB przez rok. Co ważne, gigabajty nie przepadają.

2 miesiące w cenie 1

Promocja skierowana jest do nowych klientów – aktywować ją można jeden raz, do końca września 2024. Aby ją otrzymać, wystarczy doładować konto kwotą za minimum 15 zł oraz wysłać SMS pod numer 80221 o odpowiedniej treści do wyboru:

ZGODA30,

ZGODA35,

ZGODA40.

Każda z liczb oznacza cenę wybranego pakietu: 30 zł za pakiet 30 GB, 35 zł za pakiet 40 GB oraz 40 zł za pakiet 50 GB. Użytkownik otrzyma rabat – 50% na aktywację i pierwsze odnowienie pakietu.

Dodatkowo:

wybierając doładowanie za minimum 10 zł po wysłaniu SMS-a o treści ZGODA pod numer 80087 klient otrzyma 400 GB ekstra na 30 dni ,

, wybierając pakiet za minimum 35 zł automatycznie aktywuje się promocja 6400 GB ,

, wybierając pakiet za minimum 30 zł automatycznie aktywuje się promocja 1500 GB.

Z promocji „2 miesiące w cenie 1” oraz z 400 GB ekstra można skorzystać do 30 września 2024 r. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.plus.pl/telefon-na-karte oraz w regulaminach:

