Play: w nocnej promocji LG K51S taniej o 200 zł

Jak co środę, ruszyła kolejna nocna promocja w sklepie internetowym Playa. Tym razem operator proponuje dość ciekawy smartfon LG K51S z dużym ekranem, aparatem 32 Mpix oraz obudową o wytrzymałości MIL-STD 810G.

LG K51S w Play kosztuje standardowo 799 zł – a już teraz można go kupić ze zniżką 200 zł, czyli za 599 zł. Jest to oferta bez abonamentu, płatna w dziesięciu ratach po 59,90 zł. Telefon można też oczywiście nabyć w abonamencie, ale tu już takiego rabatu nie ma. Zakupu można dokonać w internetowych sklepie Play, a dostawa realizowana będzie bezpłatnie kurierem pod wskazany adres, a inna opcja to odbiór osobisty w salonie. Oferta obowiązuje do jutrzejszego poranka lub wyczerpania zapasów.

LG K51S – co to za telefon?

LG K51S to telefon średniej czy nawet niższej klasy, ale nie brak w nim interesujących cech. Atutem może okazać się obudowa, która spełnia wymogi wojskowych testów MIL-STD 810G. Smartfon jest do pewnego stopnia odporny na wysokie i niskie temperatury, szoki termiczne, zawilgocenia czy uderzenia.

Duży ekran o przekątnej 6,55 cala ma rozdzielczość HD+ (720 x 1600) i proporcje 20:9. Sercem K51S jest układ Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm). Procesorowi pomaga 3 GB pamięci RAM, a na własne dane i aplikacje otrzymujemy 32 GB pamięci eMMC 5.1.

Jest to telefon Dual SIM z łącznością LTE kat 6 300/75 Mbps, VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n 2,4 GHz, Wi-Fi Calling, Bluetooth 5.0 i złączem USB C. W specyfikacji znajduje się też czytnik linii papilarnych oraz NFC.

Z tyłu obudowy umieszczone zostały cztery aparaty. Główny ma 32 Mpix (f/1,8), a towarzyszą mu: szerokokątny 5 Mpix (f/2.2, 115˚), makro 2 Mpix (f/2.4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). Przedni aparat ma natomiast 13 Mpix.

Akumulator LG K51S ma pojemność 4000 mAh. Wszystkim zarządza Android 10. W Play dostępne są dwa warianty kolorystyczne LG K51S – niebieski i różowy.

