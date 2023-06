Play tnie ceny smartfonów. Wyprzedaje je za pół ceny

Play ruszył z kolejną promocją, w której proponuje tańsze smartfony. Tym razem okazja jest wyjątkowa. Można z dużą zniżką kupić bardzo interesujące modele – solidnego średniaka Realme 11 Pro 5G oraz zeszłoroczny, ale wciąż bardzo atrakcyjny flagowy model Samsung Galaxy S22 5G.

Play przygotował wakacyjną promocję na wybrane smartfony marek Samsung oraz Realme. Każdy klient, który przeniesie swój numer od innego operatora i wybierze abonament Play M, L lub Homebox może kupić telefon nawet 50% taniej:

Realme 11 Pro 5G za 899 zł z dodatkowym zwrotem 200 zł oraz darmową wymianą ekranu,

z dodatkowym zwrotem 200 zł oraz darmową wymianą ekranu, Samsung Galaxy S22 5G za 1999 zł.

Realme 11 Pro 5G poza promocją kosztuje 1799 zł, jednak dzięki nowej okazji całkowita cena za telefon w ratach 0%, przy zakupie z ofertą L lub Homebox wynosi jedynie 899 zł. Kupując telefon Realme 11 Pro 5G w Play do 4 lipca oraz rejestrując swój zakup do 19 lipca, można otrzymać dodatkowy zwrot na konto od Realme w wysokości 200 zł. Szczegóły promocji na: www.realmemembers.pl Co więcej, urządzenie objęte jest programem darmowej wymiany ekranu w przypadku jego uszkodzenia.

Drugim z polecanych modeli jest Samsung Galaxy S22 5G. Flagowy model w ramach tej akcji można kupić już za 1999 zł zamiast 3999 zł.

Abonamenty Play M, L oraz Homebox poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami zawierają też w sobie internet w smartfonie bez limitu GB (nawet 300 GB z pełną prędkością). Dodatkowo w Homebox operator wydaje ekstra kartę z internetem bezprzewodowym bez limitu GB (300 GB z pełną prędkością), którą można wykorzystać w routerze w domu i poza domem, na przykład podczas urlopu w kraju.

Całkowita kwota za wybrany smartfon jest rozkładana na wygodne raty 0%, więc zakup telefonu dodatkowo nie obciąży domowego budżetu. Kwota raty jest co miesiąc dopisywana do rachunku za abonament, dzięki czemu wszystkie opłaty znajdują się na jednej fakturze, którą można opłacić na przykład przez aplikację Play24.

