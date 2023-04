Play ogłasza Smart Days: iPhone taniej o 600 zł

Play ogłosił Smart Days – specjalną promocję, podczas której można taniej kupić smartfony. Tym razem operator proponuje iPhone’y – do wyboru są modele trzynastej i czternastej generacji.

To już trzecia edycja akcji Smart Days w Play. Wcześniej operator proponował smartfony z Androidem, na przykład urządzenia firm Samsung, Xiaomi czy Motorola, teraz przyszła kolej na Apple – do wyboru są modele z serii iPhone 13 oraz iPhone 14. Zniżki sięgają nawet 600 zł w porównaniu do ceny przed startem promocji.

W nowym Smart Days Play proponuje:

Apple iPhone 14 128 GB – z abonamentem za 4399 zł oraz bez abonamentu za 4999 zł . W tym drugim przypadku opłata jest jednorazowa, natomiast zawierając umowę na usługi, zapłacimy 499 zł na start i 24 raty 0% po 162,50 zł. Miesięczna opłata z telefonem to 268,33 zł.

oraz bez abonamentu za . W tym drugim przypadku opłata jest jednorazowa, natomiast zawierając umowę na usługi, zapłacimy 499 zł na start i 24 raty 0% po 162,50 zł. Miesięczna opłata z telefonem to 268,33 zł. Apple iPhone 14 Plus 128 GB – z abonamentem za 4899 zł oraz bez abonamentu za 5499 zł . W abonamencie opłata na start wynosi 499 zł, a miesięczne raty - 183,34 zł (24 x, 0%), razem 247,50 zł miesięcznie za wszystko.

oraz bez abonamentu za . W abonamencie opłata na start wynosi 499 zł, a miesięczne raty - 183,34 zł (24 x, 0%), razem 247,50 zł miesięcznie za wszystko. Apple iPhone 13 128 GB – z abonamentem za 3899 zł oraz bez abonamentu za 4199 zł . Tu również wybór umowy na usługi oznacza opłatę na start 499 zł. Miesięczne raty wynoszą 141,57 zł przez 24 miesiące, z urządzeniem – 226,67 zł.

oraz bez abonamentu za . Tu również wybór umowy na usługi oznacza opłatę na start 499 zł. Miesięczne raty wynoszą 141,57 zł przez 24 miesiące, z urządzeniem – 226,67 zł. Apple iPhone 13 mini 128 GB – z abonamentem za 3499 zł oraz bez abonamentu za 3799 zł. Opłata na start w abonamencie – 499 zł, raty za urządzenie 125 zł, łącznie z opłatą za usługi to 210 zł miesięcznie.

W każdym przypadku oferta z abonamentem dotyczy planu L za 85 zł w umowie na 24 miesiące. W tym wariancie usługi użytkownik otrzymuje 240 GB internetu oraz darmowe rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu.

Dla bardziej oszczędnych Play przygotował także promocję na dwa budżetowe modele z abonamentem M: Xiaomi Redmi 12C za 599 zł i Samsung Galaxy A14 4/64 GB za 799 zł. Można też wybrać ofertę bez abonamentu, ale wtedy ceny wzrastają odpowiednio do 749 zł i 999 zł.

Szczegóły oferty Smart Days na tej stronie: https://www.play.pl/nowy/?id=smart-days.

