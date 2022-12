Play poprawił zasięg. Postawił anteny w zaskakujących miejscach

Play stale raportuje, ile postawił nowych stacji bazowych i gdzie zwiększył zasięg LTE. Tym razem fioletowy operator również pochwalił się takimi dokonaniami, ale w nieco innych lokacjach niż zazwyczaj – w górach, na stokach narciarskich i szlakach turystycznych.

Play szykuje już się do sezonu zimowych sportów, podczas którego Polacy chętnie wyjeżdżają do popularnych miejscowości górskich. Nagły najazd turystów na takie miejsca wiąże się też z ogromnym obciążeniem sieci, więc operatorzy starają się zwiększać w nich zasięg. To przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, gdy można z każdego miejsca w razie potrzeby wezwać pomoc.

Play pochwalił się na swoim blogu, że od zakończenia poprzedniego sezonu (marzec 2022 r.) uruchomił na obszarach górskich 36 nowych obiektów. Operator podkreśla, że w przeważającej większości są to miejsca z bardzo trudnym ukształtowaniem terenu. W takich lokacjach instalacja stacji bazowych czy anten wiąże się z dodatkowymi trudnościami, technicznymi i formalnymi.

Jak przekonuje Play, lepszy zasięg odczują odwiedzający stoki narciarskie m.in. w Tatrach, Beskidzie Sądeckim, Bieszczadach, Beskidzie Żywieckim czy Karkonoszach. Co więcej, dostępność sieci Play w tych rejonach zwiększyła się także na szlakach turystycznych, a więc miejscach o wyjątkowej specyfice, w trudnym terenie.

Przekaźniki sieci zamontowane zostały także w schroniskach górskich – w tym w tatrzańskiej Dolinie Roztoki. To schronisko widoczne jest na zdjęciu otwierającym.

Poza Doliną Roztoki Play usprawnił działanie sieci w innych, popularnych lokalizacjach górskich. Są to między innymi:

Stok narciarski Powroźnik (Beskid Sądecki),

Schronisko na Polanie Chochołowskiej (Tatry),

Sopotnia Wielka (Beskid Żywiecki, szlak na Palenicę),

Terka, Bukowiec (Bieszczady, jezioro Solińskie),

Schronisko „Szrenica” (Karkonosze),

Karpacz SKI Arena – stacja dolna (Karkonosze),

Schronisko PTTK na Szczelińcu (Góry Stołowe).

Play zapewnił także zasięg w otwartym niedawno tunelu na Zakopiance na trasie S7.

Zobacz: Orange zapewnił zasięg w tunelu na Zakopiance

Zobacz: Play zwiększa zasięg. Mamy listę miejscowości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Blog Play

Źródło tekstu: Play