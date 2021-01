Nocna promocja w Play: Xiaomi Redmi 9 taniej o 150 zł

Rusza kolejna nocna promocja w sklepie internetowym sieci Play. Tym razem w niższej cenie można kupić budżetowy smartfon firmy Xiaomi, model Redmi 9.

Redmi 9 to smartfon z 6,53-calowym wyświetlaczem FullHD+, z małym wcięciem w górnej części na obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 8 Mpix. Z tyłu znajdziemy cztery kolejne aparaty, w tym główny o rozdzielczości 13 Mpix. Smartfon napędzany jest chipsetem MediaTek Helio G80, współpracującym z nawet 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5020 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 10.

Redmi 9 w Play taniej o 150 zł

Równo o godzinie 21:00 startuje nocna promocja w sklepie internetowym sieci Play. Smartfon Xiaomi Redmi 9 4/64 GB można kupić w jej ramach za 499 zł (obniżka z 649 zł) w ofercie bez abonamentu. Z promocji można skorzystać już teraz, używając linku opublikowanego na blogu Play. Oferta jest ważna do czwartkowego poranka lub do wyczerpania zapasów. Zamówiony telefon możemy bezpłatnie otrzymać do domu (kurier) lub odebrać w salonie Play.

Źródło tekstu: Play