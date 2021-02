Nocna promocja w Play: Realme 7 taniej o 150 zł

Realme 7 to niedrogi, ale sporo oferujący smartfon, który w nocnej promocji w Play możemy kupić w cenie jeszcze atrakcyjniejszej. Promocja trwa tylko do czwartkowego poranka lub do wyczerpania zapasów.

Realme 7 to smartfon, którego mocnymi punktami są wyświetlacz FullHD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz, wydajny 8-rdzeniowy procesor oraz wszechstronny zestaw fotograficzny, z głównym aparatem o rozdzielczości 48 Mpix i przednim 16 Mpix. Całość świetnie wygląda i jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem do 30 W.

W nocnej promocji taniej o 150 zł

W nocnej promocji w sklepie internetowym sieci Play na stronie www.play.pl smartfon Realme 7 w konfiguracji 6/64 GB możemy kupić w cenie 749 zł, czyli o 150 zł taniej niż zwykle. Promocja dotyczy oferty bez abonamentu i jest ważna do 9:00 rano w czwartek, 18 lutego 2021 roku, lub do wyczerpania zapasów. Zakupione urządzenie zostanie za darmo wysłane do kupujących kurierem lub będzie je można odebrać osobiście w salonie Play.

Źródło tekstu: Play