Masz w Play MIX Elastyczny? Zapamiętaj ten numer

Play ogłosił zmianę numeru, który może się przydać osobom korzystającym z oferty MIX Elastyczny. Można już z niego korzystać.

8080 zmienia się na 808080

Play postanowił zmienić numer do wydłużania kontraktu MIX Elastyczny. Teraz będą on wyglądać tak: 808080. Już teraz osoby korzystające z fioletowego MIXa mogą wysyłać SMS o treści TAK na numer 808080, by zmniejszyć wysokość kwot ostatnich 12 doładowań kontraktowych w ofertach MIX Elastyczny.

Od 21 września 2023 roku dotychczasowy numer 8080 przestanie kierować do usługi „Wydłużenie kontraktu MIX”. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, od 25 września tego roku numer 8080 będzie służył zgłaszaniu przypadków smishingu. To rodzaj phishingu w formie wiadomości SMS, w których nadawca podszywa się pod inny podmiot, by nakłonić odbiorcę do określonego zachowania, takiego na przykład jak:

przekazanie danych osobowych,

niekorzystne rozporządzenie mieniem,

otwarcie strony internetowej,

inicjowanie połączenia głosowego,

instalacja oprogramowania.

Zmiana już po 3 doładowaniach

Abonenci usług MIX Elastyczny mogą zlecić dyspozycję zmiany warunków umowy już po wykonaniu 3 doładowań konta kwotą kontraktową poprzez:

kod USSD: *111*888*1#,

Biuro Obsługi Klienta,

punkt sprzedaży P4 (operator sieci Play),

krajowy bezpłatny SMS o treści TAK pod numer 808080.

Zobacz: Play gasi światło. Z tej promocji już nie skorzystasz

Zobacz: Play wprowadza nowość do Play24. Chodzi o darmowy internet

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play