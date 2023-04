Orange znosi opłaty. Pół roku za darmo

Orange wystartował z nowymi promocjami. Operator chce przyciągnąć osoby przenoszące numer, ale ma też promocje dla stałych klientów, którym proponuje telewizję i sportem przez pół roku za darmo.

Dzięki nowej promocji pomarańczowego operatora, nowi użytkownicy, przechodzący z innych sieci do Orange i decydujący się na plany 5G z abonamentem komórkowym, zyskają nawet 6 miesięcy abonamentu za darmo.

Półroczne wakacje od płacenia dotyczą Planu L za 85 zł, który w tej promocji można zamówić przez wszystkie kanały sprzedaży (online, na infolinii czy w salonie). Ma to przynieść oszczędność nawet 510 złotych.

Klienci przenoszący numer mogą wybrać też Plan S (55 zł) i M (65 zł). Otrzymują wtedy bezpłatnie pierwsze 2 miesiące abonamentu. Załatwiając formalności przez stronę orange.pl, dostaną dodatkowo jeszcze jeden miesiąc gratis.

Orange zachęca też przy tej okazji do dokupienia smartfonów w ratach 0%. Operator poleca nowym klientom modele: Samsung Galaxy S23 5G 256 GB, Samsung Galaxy A54 5G 8/128 GB, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB, Xiaomi Redmi 12C 3/64 GB, OPPO Reno8 T 8/128 GB i OPPO A57s 128 GB. Każdy z nich ma dostęp do sieci 5G i obsługuje technologię VoLTE, co jest istotne w kontekście planowanych wyłączeń 3G.

CANAL+ przez pół roku w prezencie

Klienci wybierający Orange Love Standard z Netflixem (99,99 zł), z umową na 24 miesiące, mogą dokupić pakiet CANAL + Prestige 4K (49,99 zł), który teraz przez pierwsze 6 miesięcy jest za darmo.

W pakiecie CANAL+ Prestige 4K, oprócz hitów kinowych i popularnych seriali, dostępne są liczne kanały sportowe. Obejrzeć można tam m. in.: mecze polskiej PKO BP Ekstraklasy, hiszpańskiej La Liga czy francuskiej Ligue 1. Kibice znajdą tu także transmisje żużlowe PGE Ekstraliga, koszykówkę NBA oraz tenis z udziałem Igi Świątek. Użytkownicy otrzymają również bezpłatny dostęp do aplikacji CANAL+ online.

W cenie każdego pakietu z telewizją dodawane są: Multinagrywarka (można nagrywać programy i puszczać je na urządzaniach mobilnych w dowolnym czasie) i Orange TV Go (telewizja do obejrzenia na smartfonie, tablecie czy laptopie).

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange