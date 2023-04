Orange: rozmawiaj przez VoLTE w roamingu. Nowa lista państw

Zbliżająca się majówka to prawdziwy początek sezonu wiosenno-letnich wyjazdów, w tym także zagranicznych. Orange przypomina o możliwości korzystania podczas takich podróży z VoLTE w roamingu międzynarodowym.

VoLTE w roamingu i Wi-Fi Calling to technologie, które są rozwiązaniem na wakacyjne rozmowy. Również w kontekście stopniowego wyłączania sieci 2G i 3G w kolejnych krajach

– przekonuje na firmowym blogu Orange.

O możliwości korzystania z VoLTE w roamingu międzynarodowym operator mówił już blisko rok temu, jednak od tego czasu sporo się zmieniło. Pierwszym krajem, w którym klienci pomarańczowej sieci mogli korzystać z VoLTE w roamingu były Stany Zjednoczone. Technologia jest dostępna w sieci komórkowej AT&T od czerwca 2022 roku.

Stany Zjednoczone nie są jednak najpopularniejszym celem podróży Polaków, więc Orange rozszerzył listę krajów i współpracujących operatorów. Teraz, poza USA, klienci Orange mogą korzystać z VoLTE w roamingu międzynarodowym w:

Danii (w sieci Telia),

(w sieci Telia), Estonii (Telia Eesti As),

(Telia Eesti As), Finlandii (Teliasonera),

(Teliasonera), Kanadzie (Telus),

(Telus), Niemczech (T-Mobile),

(T-Mobile), Norwegii (Telia),

(Telia), Szwecji (Telia Mobitel),

(Telia Mobitel), na Litwie (Telia Letuwa),

(Telia Letuwa), i Łotwie (Latvian Mobile Telephone Co).

Na tym nie koniec. Orange zaplanował już uruchomienie VoLTE w roamingu dla połączeń wykonywanych w:

Holandii (Kpn),

(Kpn), Włoszech (Telecom Italia),

(Telecom Italia), Kanadzie (Bell Mobility Canada),

(Bell Mobility Canada), na Srilance (Dialog),

(Dialog), w zasięgu T-Mobile w USA ,

, na Węgrzech

w sieci Orange w Hiszpanii, Rumunii i Francji.

Z zapowiedzi na blogu Orange wynika, że ta lista będzie się jeszcze wydłużać.

Jak podkreśla operator, VoLTE w roamingu ma szczególne znaczenie w krajach, w których wyłączone jest już 3G. Tak właśnie jest w Stanach Zjednoczonych i Niemczech i dlatego od tych krajów Orange zaczął wdrażanie VoLTE w roamingu.

W Stanach Zjednoczonych możesz w ogóle się nie połączyć

Planując korzystanie z tych usług podczas zagranicznych podróży, trzeba jednak brać pod uwagę dodatkowe czynniki techniczne. Jeśli telefon nie wspiera VoLTE w roamingu, a jesteśmy w kraju, w którym nie ma już 3G, to połączenie będzie zrzucone do 2G. Sytuacja komplikuje się jednak w USA. Stany Zjednoczone wygasiły sieć 2G i 3G, więc nie da się wykonać połączenia w generacji niższej niż LTE. W takiej sytuacji telefon może w ogóle nie zarejestrować się do sieci. Opcjonalnie, podłączy się do sieci i będzie można wysyłać SMS-y, ale nie da się wykonać i odbierać połączenia głosowego.

Żeby wykonać połączenie w technologii VoLTE w roamingu nie trzeba włączać transmisji danych (w przeciwieństwie do korzystania z internetu). Telefon sam rejestruje się w zagranicznej partnerskiej sieci 4G i skorzysta z VoLTE. Rozmowa telefoniczna VoLTE nie zmniejsza pakietu danych komórkowych w roamingu. Oznacza to, że płacimy jak za zwykłe połączenie głosowe międzynarodowe. Koszt takiego połączenia zależy od tego z jakiego kraju i dokąd dzwonimy.

Orange zachęca też, by podczas pobytu poza Europą lub Unią Europejską korzystać jak najczęściej z Wi-Fi Calling, na przykład wykonując połączenia do bliskich w Polsce. Pozwoli to uniknąć wysokich stawek za rozmowy międzynarodowe. Koszt połączenia w Wi-Fi Calling będzie taki, jak za rozmowy prowadzone w Polsce. Połączenia przychodzące po Wi-Fi są darmowe.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska