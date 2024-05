Orange sypie prezentami. Skorzystają wszyscy

Zbliża się Dzień Dziecka, czyli kolejna okazja dla operatorów, by sypnąć prezentami. Orange już dziś ogłasza związaną z tym promocję w ofercie na kartę, ale co ważne – skorzystają z niej wszyscy klienci pre-paid, nie tylko najmłodsi.

Każdy ma w sobie coś z dziecka i wszyscy uwielbiamy niespodzianki. Dlatego i dla tych mniejszych i większych naszych klientów mamy w prezencie usługę bez limitu oraz dodatkowe GB

– zachęca Orange na firmowym blogu.

Z okazji Dnia Dziecka w Orange można bezpłatnie skorzystać z usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 5 GB” przez 5 dni. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, a usługę mogą aktywować użytkownicy w każdym wieku.

Żeby otrzymać 5 GB oraz pakiet usług bez limitu w taryfach Orange Free i IoT, wystarczy wysłać SMS o treści DZIECKO pod bezpłatny numer 364. Inny sposób to wejść do aplikacji Mój Orange lub zalogować się na swoje konto internetowe, a później zajrzeć do zakładki Pakiety i Usługi i tam aktywować promocję.

W taryfie Zawsze Bez Limitu prezent jest nieco mniejszy – w tym przypadku operator daje 2,5 GB oraz pakiet usług bez limitu. Jak aktywować? Trzeba wysłać SMS o treści NIESPODZIANKA pod bezpłatny numer 364 lub też włączyć bonus w aplikacji Mój Orange.

W każdej opcji usługę można aktywować w dniach 29 maja do 1 czerwca 2024 r., a prezent jest ważny przez 5 dni od uruchomienia.

Co ważne, jeśli klient ma już aktywną usługę „Rozmowy, SMS i MMS bez limitu + pakiet GB”, to do obecnej usługi zostanie dodane 5 dni ważności oraz bonusowe GB.

Zobacz: Orange zaszalał. Musisz tylko skorzystać do 9 czerwca

Zobacz: Orange wprowadza nowe oferty. Jest szokująco tanio

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska