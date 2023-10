Orange ma nowy prezent. Takiego jeszcze nie było

Jak w każdą środę, Orange ma dla swoich klientów prezent. Tym razem operator przygotował coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie było.

W aplikacji „Mój Orange” w każdą środę pojawiają się prezenty dla klientów abonamentowych. Poza chętnie chwytanymi gigabajtami zazwyczaj były to różne usługi Orange, które jednak przez swoją powtarzalność co kilka miesięcy mogły się znudzić i nie wywoływały zainteresowania użytkowników.

Od jakiegoś czas Orange stara się więc czymś nas zaskoczyć. Dziś ma coś zupełnie nowego – dostęp do internetowej szkoły językowej Tutlo, gdzie na wideo lekcjach on-line można uczyć się angielskiego i podszlifować swój język obcy.

Orange daje 6 darmowych lekcji z native spikerem

Dzisiejszy prezent w aplikacji „Mój Orange” to 6 bezpłatnych, indywidualnych lekcji w Tutlo – z native spikerem lub lektorem polskim.

Zobaczcie, jak działa ten serwis, czy odpowiada Wam forma nauki. A może akurat potrzebujecie przygotować się do egzaminu lub ważnej rozmowy i tam się podszkolicie. Wybierzcie poziom kursu, a także preferencje (np. język biznesowy czy nauka od podstaw) i w dowolnym momencie wykorzystajcie swoje lekcje online – z domu lub gdzie tylko chcecie

– zachęca Orange na firmowym blogu.

Tutlo to szkoła języka angielskiego online, która oferuje uczniom dostęp do autorskiej platformy internetowej. Lekcje prowadzone są na żywo z wykorzystaniem kamery, przez cały czas widać więc swojego nauczyciela. Uczniowie mogą uczyć się z lektorami na żądanie, kiedy chcą. Serwis skupia aż 1000 lektorów z całego świata.

Jak odebrać darmowe lekcje w Tutlo?

Jak skorzystać z tej okazji ? W aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie” można odebrać kod aktywujący bonus. Jest on ważny do 31 grudnia 2023 r. Na odebranie kodu czasu jest jednak mniej – promocja kończy się 25 października 2023 r. (obowiązuje do końca dnia).

Aby uruchomić lekcje, należy wejść na stronę Tutlo, wypełnić formularz rejestracyjny i wpisać kod z „Mój Orange”. W kolejnym kroku należy kliknąć w link aktywacyjny z e-maila, który nadejdzie po rejestracji. Bonus nie dotyczy już aktywnych użytkowników Tutlo.

Po potwierdzeniu nie pozostaje nic, tylko zalogować się na platformie językowej i korzystać z darmowych lekcji.

Regulamin promocji: Pakiet darmowych lekcji języka angielskiego dla klientów Orange

