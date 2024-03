Orange rozdaje gigabajty. Do zgarnięcia 300 GB

Orange daje kolejną okazję na zgarnięcie dodatkowych gigabajtów. Tym razem chodzi o ofertę Flex i dodatkowe paczki internetu dla studentów.

Orange przedłuża znaną już promocję studencką w Orange Flex. Akcja powtarza się co jakiś czas, ostatnia edycja została ogłoszona we wrześniu zeszłego roku. Wraz z końcem lutego skończyła się, ale już startuje nowa odsłona. Do zgarnięcia jest w sumie 300 GB – ale nie naraz, tylko w sześciu paczkach po 50 GB.

Przez kolejne 6 miesięcy możecie dorzucać do swojego Planu Flex 50 GB ekstra. Darmowe gigabajty wykorzystacie na dowolny cel. Nie trzeba mieć 5 z matmy w indeksie, wystarczy subskrypcja w Orange Flex i ważna legitymacja

– zachęca Orange.

Nowa edycja promocji działa od dzisiaj do 30 czerwca 2024 r. Żeby skorzystać z okazji, trzeba w aplikacji Orange Flex pobrać kod promocyjny, który włączy pakiet 6x 50 GB.

Jak to zrobić dokładnie? W aplikacji Orange Flex wystarczy wejść w kafelek Odkryj, wybrać promocję dla studentów i wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz.

Po otrzymaniu powiadomienia można aktywować pakiet GB w Klubie Flex. Jedna osoba może skorzystać tylko z jednego kodu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska