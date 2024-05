Masz Orange? Jest darmówka do odebrania na majówkę

Orange nie zapomniał o swoich klientach w majówkę. Nie tylko przygotował coś dla klientów w ofertach na kartę oraz dla użytkowników Orange Flex, ale ma także ładny prezent w cyklicznej akcji „Środy z Mój Orange”. Dziś są to darmowe gigabajty.

Orange co tydzień w środę rozdaje użytkownikom aplikacji „Mój Orange” różne prezenty. Tydzień temu była to usługa Nawigacja Orange na dwa miesiące za 0 zł, a teraz jako uzupełnienie operator dokłada do tego darmowe gigabajty, czyli prezent z tych najbardziej lubianych. Jeżeli ktoś skorzystał z okazji sprzed tygodnia, a teraz dołączy do tego GB, ma całkiem przydany pakiet na majówkę i wyjazdy w Polskę.

Orange daje 20 GB

Dziś do odebrania jest paczka o wielkości 20 GB. To powinno wystarczyć na cały długi weekend, a oszczędnym zostanie coś jeszcze na przyszły tydzień. Należy pamiętać, że z darmowej paczki skorzystamy tylko na terenie Polski.

Prezent czeka w aplikacji „Mój Orange”, w zakołace „Dla Ciebie”. Niestety, ważność darmowych gigabajtów obowiązuje tylko w aktualnym cyklu rozliczeniowym, a później wygasa. Ponieważ paczkę 20 GB można odebrać do przyszłego wtorku 7 maja, dla niektórych klientów bardziej opłacalne będzie poczekanie do początku nowego cyklu, co nie musi współgrać z planami na majówkę.

Paczka 20 GB w Orange, rozdawana w akcji „Środy z Mój Orange”, to prezent wyłącznie dla klientów abonamentowych, korzystających z planów mobilnych i Orange Love. Użytkownicy na kartę mają inną okazję, jest też propozycja dla Orange Flex.

