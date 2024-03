Orange znów rozdaje klientom darmówkę. Czeka na ciebie w aplikacji

W aplikacji Mój Orange czeka nowy prezent. Abonamentowi klienci pomarańczowej sieci mogą skorzystać z darmowych dwóch miesięcy przydatnej usługi.

Orange ruszył wczoraj z promocją dla użytkowników ofert na kartę, ale nie zapomniał też o prezencie dla klientów abonamentowych. Dla nich przygotował nowy prezent dostępny w aplikacji Mój Orange, w zakładce „Dla Ciebie”.

Tym razem są to dwa miesiące bezpłatnego dostępu do usługi Serwisant 24, czyli szybkiej pomocy, gdy w domu zdarzy się jakaś awaria np. prądu, kanalizacji albo stłucze się szyba lub zablokuje zamek w drzwiach. Fachowcy przyjadą na miejsce i dokonają naprawy o wartości do 700 zł.

Standardowo usługa Serwisant 24 kosztuje 20 zł, więc zyskujemy na tym 40 zł oraz okazję do darmowego sprawdzenia, o co w tym chodzi.

Serwisant 24 pozwala skorzystać z pomocy:

elektryka – w razie awarii instalacji elektrycznej,

hydraulika – przy problemach instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

ślusarza – w razie blokady drzwi zewnętrznych,

szklarza – na wypadek uszkodzenia szyb w oknach lub drzwiach zewnętrznych,

technika urządzeń grzewczych i gazowych – przy awarii instalacji gazowej lub urządzenia grzewczego i gazowego,

technika urządzeń klimatyzacyjnych – w razie awarii instalacji klimatyzacyjnej,

serwisanta RTV/AGD,

informatyka – gdy dojdzie do awarii sprzętu PC lub oprogramowania.

Klienci z aktywną usługą Serwisant 24 muszą tylko zadzwonić na numer telefonu usługi, a w ciągu godziny operator umówi wizytę fachowca w dogodnym czasie.

Darmową usługę Serwisant 24 można włączyć do przyszłego worku 26 marca, w aplikacji Mój Orange. Aktywacja usługi nastąpi jednak nie od razu, a od nowego cyklu rozliczeniowego. Po dwóch miesiącach operator przełączy usługę na pełną płatność, ale zanim to nastąpi – przyjdzie ostrzeżenie. Z oferty w każdej chwili można zrezygnować.



Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Opracowanie własne