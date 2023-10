Orange zwraca pieniądze. Wystarczy kilka kliknięć

Orange realizuje decyzję UOKiK dotyczącą zwrotu kosztów za połączenia z infolinią Orange i nju. Operator uruchomił stronę, gdzie można składać wnioski w tej sprawie.

We wrześniu UOKiK ogłosił decyzję z 31 sierpnia 2023 r. dotyczącą opłat za kontakt z infolinią Orange lub nju, które były ponoszone przez klientów mimo zawartych w pakiecie darmowych połączeń do sieci komórkowych i stacjonarnych. Operator naliczał sobie za to 29 groszy za minutę.

Pod lupę UOKiK trafiła także inna opłata – 49 zł za diagnozę technika podczas reklamacji uszkodzenia zgłaszanego przez klienta. Urząd zakwestionował te praktyki Orange i zobowiązał operatora do zwrotu klientom poniesionych kosztów.

Orange wycofał się z opłat za infolinię już w marcu 2023 r., gdy UOKiK wszczął postępowanie, a więc jeszcze przed zapadnięciem ostatecznej decyzji. Dziś operator poinformował o formularzu, który pozwala odzyskać poszkodowanym klientom niesłusznie poniesione koszty.

Przypomnę, że zobowiązaliśmy się wykonać tę decyzję, która wynikała z naszego dialogu z urzędem. Opłatę za połączenia z infoliniami znieśliśmy w marcu 2023 r. Pozostałe zobowiązania wykonamy zgodnie z harmonogramem

– napisał na firmowym blogu Wojtek Jabczyński, rzecznik operatora.

Aby ułatwić klientom otrzymanie zwrotu opłat – lub w zamian pakietów GB – Orange uruchomił stronę, gdzie poprzez specjalny formularz można składać wnioski o zwrot za połączenia na infolinię. Formularz dostępny jest tutaj.

Komu przysługuje zwrot?

Jak wynika z decyzji UOKiK (DOZIK nr 8/2023), zobowiązanie do zwrotu kosztów dotyczy byłych i obecnych klientów w ofertach Orange i nju, którzy:

dzwonili na infolinię od 12 marca 2022 do 12 marca 2023 r.,

do 12 marca 2023 r., zawarli nową umowę lub zmienili jej warunki po 25 grudnia 2014 r. ,

, w czasie kontaktu z infolinią mieli pakiet z nielimitowanymi rozmowami na telefony komórkowe,

na telefony komórkowe, nie złożyli reklamacji dotyczących kosztów połączenia z infolinią lub otrzymali negatywną odpowiedź.

Klienci Orange i nju, którym naliczono opłaty, mogą wybrać czy chcą otrzymać zwrot kosztów, czy jednorazowo darmowy pakiet danych – 30 GB dla dzwoniących na infolinię Orange i 9 GB – dla osób, które korzystały z usług nju.

Postanowienie UOKiK zakłada też, że osoby, które nie wypełnią formularza, również otrzymają zwrot pieniędzy. W takiej sytuacji zapłacą mniej za rachunek (w ofertach postpaid) lub dostaną doładowanie konta (prepaid).

Warto pamiętać, że decyzja UOKiK zobowiązuje Orange, by specjalny formularz dostępny był przez 3 miesiące od daty jego publikacji na stronie internetowej Orange. Ponieważ formularz został uruchomiony 10 października, na złożenie wniosku jest czas do 10 stycznia 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat zasad zwrotów znajdują się tutaj: Orange i nju.

Zobacz: Plus nie współpracował z UOKiK, ale kara jest dużo niższa

Zobacz: Telefon grozy. Polacy dzwonią, potem szok na rachunku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska, UOKiK