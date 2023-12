Orange znów rozdaje klientom darmówki. Warto skorzystać

Przyszła kolejna środa, a wraz z nią nowa okazja dla klientów Orange, by odebrać prezent w aplikacji. Tym razem jest to usługa, która może przydać się każdemu we własnym domu.

W cotygodniowej akcji „Środy z Mój Orange” operator rozdaje abonamentowym klientom prezenty – w zeszłym tygodniu były to gigabajty, więc tym razem musiało to być coś innego. I jest – od dziś klienci pomarańczowej sieci zyskują bezpłatny, dwumiesięczny dostęp do usługi Serwisant 24. To jedna z nowszych usług Orange, która działa u operatora od marca. Pojawiła się już w cośrodowej akcji, ale wielu klientów wciąż może jej nie znać – może więc warto wypróbować tę ofertę?

Po dwóch miesiącach bezpłatnych testów Serwisanta 24 operator zacznie naliczać opłatę za usługę – 20 zł miesięcznie. Nie ma jednak obaw – można ją wyłączyć w dowolnym momencie, a przed końcem darmowego okresu Orange wyśle SMS-a z przypominajką.

Na odebranie prezentu jest czas do przyszłego wtorku, 19 grudnia. Bonus jak zawsze dostępny jest w aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”. Usługa zostanie aktywowana od najbliższego cyklu rozliczeniowego, więc jeżeli komuś już teraz cieknie kran albo złamał się klucz w drzwiach, to raczej nie skorzysta.

Czym jest Serwisant 24?

Serwisant 24 to program typu assistance. Jeśli coś zepsuje się w domu, np. cieknie kran, jest problem z komputerem czy odmówi posłuszeństwa pralka – można skorzystać pomocy z fachowców. Miesięcznie przysługuje jedna naprawa do kwoty 700 zł.

Dzięki usłudze Serwisant 24 można skorzystać z usług 8 specjalizacji:

elektryka (w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej),

(w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej), hydraulika (przy problemach instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania),

(przy problemach instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), ślusarza (w razie blokady drzwi zewnętrznych; usługa świadczona w formie refundacji kosztów),

(w razie blokady drzwi zewnętrznych; usługa świadczona w formie refundacji kosztów), szklarza (na wypadek uszkodzenia szyb w oknach lub drzwiach zewnętrznych),

(na wypadek uszkodzenia szyb w oknach lub drzwiach zewnętrznych), technika urządzeń grzewczych i gazowych (przy awarii wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i gazowego),

(przy awarii wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i gazowego), technika urządzeń klimatyzacyjnych (w razie awarii instalacji klimatyzacyjnej),

(w razie awarii instalacji klimatyzacyjnej), serwisanta RTV/AGD ,

, informatyka (awaria sprzętu PC lub oprogramowania).

Poza akcjami „Środy z Mój Orange” można także jednorazowo aktywować usługę za darmo na jeden miesiąc.

