Orange z podwójną okazją. Zajrzyj do aplikacji, masz czas do 22 maja

Orange ruszył z nową akcją dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Tym razem wziąć w niej udział wszyscy klienci operatora, a stawką jest karnet na jeden z dwóch festiwali muzycznych, które organizuje Orange.

Koniec wiosny i lato to idealny czas na festiwale muzyczne. Orange organizuje dwa takie cykliczne wydarzenia – i to nie byle jakie. Najpierw rusza Orange Warsaw Festival (7 i 8 czerwca), a niecały miesiąc później odbywa się Open’er Festival Powered by Orange (3-6 lipca) w Gdyni. Dla wielu fanów muzyki na żywo to obowiązkowe punkty na festiwalowej mapie polski, a klienci pomarańczowego operatora mogą wygrać na nie karnety.

Nowa akcja skierowana jest do użytkowników aplikacji Mój Orange i obejmuje wszystkie grupy klientów: indywidualnych, biznesowych i na kartę. Warunkiem jest korzystanie z konta w aplikacji Mój Orange. Nowa akcja Orange ruszyła 8 maja i potrwa do 22 maja 2024 r.

Zasady są proste. Należy zalogować się do aplikacji Mój Orange adresem e-mail w trakcie trwania konkursu, wybrać jeden z dwóch festiwali, na który chce pojechać i odpowiedzieć w kreatywny sposób na pytanie:

Dlaczego to właśnie Ty masz wygrać karnet na festiwal?

Trzeba także podać adres e-mail do kontaktu, zaakceptować regulamin i wysłać zgłoszenie.

W konkursie do wygrania jest 15 karnetów na wszystkie dni Orange Warsaw Festival (7 i 8 czerwca) i 15 karnetów na wszystkie dni Open’er Festival Powered by Orange (3-6 lipca) w Gdyni. Jeden uczestnik może wgrać tylko 1 z 30 festiwalowych karnetów. Rodzaj przyznanej nagrody zależy od tego, którą imprezę wybierz uczestnik.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: https://www.orange.pl/aplikacja-moj-orange do 27 maja 2024 r. Laureaci dostaną też maila z informacją wygranej.

Więcej szczegółów w regulaminie: Konkurs „Karnet na festiwal z aplikacją Mój Orange”

Zobacz: Specjalne kody w Orange. Masz czas do 5 czerwca

Zobacz: Orange Polska ma własne metaverse. Skorzystają klienci biznesowi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska