Orange rozdaje gigabajty za gole. Przedostatni raz, ale będzie coś nowego

Piłkarski mecz Polska-Wyspy Owcze zakończył się wygraną naszej drużyny. Biało-czerwoni po długiej męczarni w końcu wbili dwie bramki. Dzięki temu, zgodnie z zasadami akcji „Giga za gole”, klienci Orange mogą liczyć na paczkę darmowych internetów.

„Giga za gole”, a wcześniej „Gigabajty za gole”, to akcja, która w Orange od paru ładnych lat towarzyszyła rozgrywkom polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Zasada była prosta – gole zdobyte przez naszych zawodników przekładały się na liczbę gigabajtów dla klientów. Im więcej strzelonych bramek, tym więcej było też darmowych internetów dla użytkowników pomarańczowej sieci.

Co prawda reprezentacja dość często kończyła mecze z zerowym bilansem bramek, niekiedy też ponosiła porażki, ale mimo tego Orange zawsze znalazł klucz, by w jakiś sposób dać gigabajty klientom. Teraz jednak akcja dobiega końca.

Coś się zaczyna, coś się kończy. Najbliższe dwa mecze polskich piłkarzy będą ostatnimi, którym będzie towarzyszyć akcja „Giga za gole”. Pracujemy już nad nową promocją z darmowymi gigabajtami. Bądźcie czujni

– podaje Orange na firmowym blogu.

Operator wylicza, że przez cały czas trwania promocji „Giga za gole” rozdał ich setki tysięcy. Niestety, dzisiejszy mecz z Wyspami Owczymi oraz niedzielny pojedynek z Albanią to ostatnie okazje, by zgarnąć coś w akcji „Giga za gole. Formuła się wyczerpała, to koniec. Pomarańczowi zapowiadają jednak coś nowego, choć na razie szczegóły pozostają nieznane.

Orange: gigabajty za mecz z Wyspami Owczymi

Dzięki dwubramkowej wygranej Polski z Wyspami Owczymi, klienci Orange mogą się cieszyć paczką… nie, nie 2 GB, lecz aż 13 GB.

By skorzystać z bonusu, należy wysłać SMS-a z zakładki „dla Ciebie” lub „dla Firm” w aplikacji Mój Orange lub standardowo o treści WYSPY pod numer 233. Opłata za SMS-a jest zgodna z cennikiem planu taryfowego użytkownika.

Jeśli jesteś użytkownikiem Flexa, zgarnij dodatkowe 13 GB, wpisując WYSPY w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”.

Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Aktywacji można dokonać do 8 września, do godziny 23:00. Promocyjne GB są ważne 3 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju.

