Orange rozdaje klientom prezenty. Jeden jest szczególny

Nadeszła środa, a wraz z nią kolejna odsłona akcji „Środy z Mój Orange”. Tym razem pomarańczowy operator proponuje aż trzy różne prezenty. Są gigabajty, ale nie tylko.

Co środę Orange rozdaje prezenty dla klientów usług abonamentowych. Można je znaleźć w aplikacji „Mój Orange”, po pełnym zalogowaniu się, w zakładce „Dla Ciebie”. Cóż znajdziemy tam tym razem?

Dziś mogą się tam pojawić trzy różne prezenty – zgodnie z zasadą, że zamiast głównego bonusu część klientów, w zależności od usługi, może zobaczyć w aplikacji inne propozycje.

Zobacz: Orange z nowością w planach z 5G. Mała rzecz, a cieszy

Tym razem głównym prezentem jest rabat na wiosenne porządki – a konkretnie zniżka 25% na usługę w aplikacji SeniorApp, która już wcześniej pojawiła się w akcji Orange. Teraz można zamówić na przykład sprzątanie mieszkania, mycie okien, porządki w ogrodzie i na tarasie, a także opiekę nad seniorem lub inne usługi, do znalezienia w aplikacji.

Żeby skorzystać z tej okazji, trzeba pobrać SeniorApp, założyć bezpłatne konto (jeżeli jeszcze się go nie ma), wybrać interesującą usługę, a następnie podczas płatności podać kod promocyjny. Kod jest do odebrania w terminie do 31 marca, w aplikacji „Mój Orange”, ale usługę można zamówić na dowolny termin.

Dziś kolejna środa z #MójOrange, i czeka na Was prezent inny niż zwykle - rabat na wiosenne porządki. Alternatywnie 10 GB, a wybrana grupa klientów voucher na przedłużenie #OrangeLove. Zajrzyjcie do aplikacji 😁👍 pic.twitter.com/ifCedqVjWP — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 22, 2023

Cześć klientów zobaczy jednak w „Mój Orange” inne prezenty: 10 GB danych na wykorzystanie na dowolne cele na terenie Polski, a wybrana grupa klientów otrzymuje voucher na przedłużenie oferty Orange Love. Zgodnie z zasadami akcji, na odebranie tych prezentów jest czas do przyszłego wtorku, 28 marca.

Z akcji mogą skorzystać tylko klienci abonamentowi.

Zobacz: Orange rozdaje prezenty. Zobacz, czy dostaniesz

Zobacz: Orange wyłączy 3G od września. Zapadły decyzje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.