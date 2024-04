Orange ma dla firm Internet oraz nagrody o wartości 216 tys. zł

Orange Polska ma dla przedsiębiorców loterię, w której do wygrania są smartfony oraz vouchery na usługi pomagające w cyfrowym rozwoju biznesu. By dać sobie szansę na zdobycie którejś z nagród, wystarczy zamówić Internet Firmowy ze światłowodem.

Z rankingu SpeedTest.pl za 2023 rok wynika, Orange Polska oferuje najszybszy Internet w technologii FTTH. Wysoka przepustowość to jednak nie jedyna zaleta pomarańczowego Internetu Firmowego. Jak podaje pomarańczowy operator, jest to również wyróżniająca się na rynku oferta z dodatkowymi usługami, zapewniającymi bezpieczeństwo oraz kompleksowe rozwiązania dla biznesu, takie jak CyberTarcza czy Wsparcie IT.

Kup Internet Firmowy, zgarnij nagrodę

Na firmy, które zdecydują się podpisać nową umowę lub przedłużyć obecny dostęp do Internetu Firmowego ze światłowodem, czeka specjalna loteria. Można się do niej zapisać w okresie od 4 kwietnia do 9 czerwca 2024 roku. Do wygrania jest ponad 100 nagród o łącznej wartości 216 tysięcy złotych zł. Są wśród nich:

Voucher to kwota do wykorzystania na cyfrową rewolucję firmy. W ramach nagrody klient sam wybiera produkty ze sklepu Orange lub usługi, które pomogą w digitalizacji jego biznesu. Może to być na przykład budowa strony www i sklepu online, reklama w Internecie i mediach społecznościowych, urządzenia lub oprogramowanie dla firmy czy konsultacje z ekspertami Orange od cyfrowych rozwiązań.

Smartokazje w Orange dla firm

W wiosennym sezonie Orange kontynuuje cieszącą się dużą popularnością akcję Cenowe smartokazje dla firm. To limitowana czasowo oferta, w której co 4 tygodnie zmieniane są urządzenia objęte niższą ceną. Można tu znaleźć atrakcyjne oferty smartfonów, tabletów, laptopów czy sprzętowe duety. W tej odsłonie, trwającej od 4 do 24 kwietnia, pomarańczowy operator poleca:

Więcej o nowej ofercie dla biznesu można dowiedzieć się na stronie, infolinii oraz w salonach Orange Polska.

