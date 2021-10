Orange daje 5 GB Internetu za darmo po wygranej z San Marino

Polska zwyciężyła z San Marino w meczu piłki nożnej. Co to oznacza dla użytkowników Orange? 5 GB darmowego Internetu.

Mecz Polski z San Marino jak zwykle nie należał do najbardziej emocjonujących. Kto jednak pogardzi wygraną 5:0? To był też kadrowy pożegnalny mecz Łukasza Fabiańskiego. Kolejny mecz piłkarski naszej kadry to tradycyjnie darmowy Internet w Orange. Użytkownicy pomarańczowej sieci dostaną 5 GB Internetu za darmo. Promocja skierowana jest do klientów głosowych usług mobilnych operatora, zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę, a także do użytkowników Orange Flex.

W celu skorzystania z oferty wystarczy wysłać SMS o treści FABIANSKI pod numer 233. Opłata za SMS jest zgodna z taryfą, z jakiej korzysta abonent, maksymalnie może ona sięgnąć 25 groszy. Użytkownicy Orange Flex powinni z kolei wpisać FABIANSKI w zakładce kody promocyjne.

Pakiet należy aktywować do czwartku o 22:53. Jednocześnie Orange zastrzega, że pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zlecenia aktywacji. O włączeniu pakietu zostaniemy powiadomieni SMS-em. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko na terenie Polski.

