Orange daje 4 GB Internetu po meczu z Andorą

Polacy znowu wygrali. Tym razem przeciwnikiem naszych piłkarzy była mała, ale waleczna Andora. Z okazji wygranej Orange daje za darmo 4 GB Internetu.

Każdy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski to darmowy Internet w Orange. Klienci pomarańczowej sieci są już do tego przyzwyczajeni (rozpieszczeni). Tym razem w Pirenejach Polska wygrała z Andorą 4:1. Z tej okazji Orange szykuje właśnie 4 GB darmowego Internetu. Promocja skierowana jest do klientów głosowych usług mobilnych operatora, zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę, a także do użytkowników Orange Flex.

W celu skorzystania z oferty wystarczy wysłać SMS o treści PIRENEJE pod numer 233. Opłata za SMS jest zgodna z taryfą, z jakiej korzysta abonent, maksymalnie może ona sięgnąć 25 groszy. Użytkownicy Orange Flex powinni z kolei wpisać PIRENEJEw zakładce kody promocyjne.

Pakiet należy aktywować do dzisiaj o 22:48. Jednocześnie Orange zastrzega, że pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zlecenia aktywacji. O włączeniu pakietu zostaniemy powiadomieni SMS-em. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko na terenie Polski.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange, wł