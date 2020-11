Orange daje 1 GB Internetu po meczu z Włochami

Niestety, reprezentacji Polski nie udało się wygrać we wczorajszym meczu z Włochami. Nie oznacza to jednak, że Orange nie ma dla swoich klientów niczego na otarcie łez.

Orange kontynuuje swoją bardzo przyjemną tradycję dawania za darmo Internetu po każdym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Tym razem nasi kadrowicze przegrali co prawda z Włochami 0:2, ale Orange i tak postanowił dać trochę Internetu na otarcie łez. Dokładnie 1 GB. Promocja skierowana jest do klientów głosowych usług mobilnych Orange, zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę, a także do użytkowników Orange Flex.

W celu skorzystania z oferty wystarczy wysłać SMS o treści GRAMYDALEJ pod numer 233. Opłata za SMS jest zgodna z taryfą, z jakiej korzysta abonent, maksymalnie może ona sięgnąć 20 groszy. Użytkownicy Orange Flex powinni z kolei wpisać GRAMYDALEJ w zakładce kody promocyjne.

Pakiet należy aktywować do 23:16. Jednocześnie Orange zastrzega, że pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zlecenia aktywacji. O włączeniu pakietu zostaniemy powiadomieni SMS-em. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko na terenie Polski.

Źródło tekstu: orange