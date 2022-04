Orange: czeka na Ciebie ładna paczka gigabajtów. Akurat na majówkę!

Zbliża się majówka, a na taką okazję można oczekiwać od operatorów tylko dwóch rodzajów prezentów – darmowej nawigacji albo paczki gigabajtów. I ten drugi bonus przygotował na najbliższe dni Orange.

W ostatnich dwóch edycjach akcji „Środy z Mój Orange” pomarańczowy operator rozdawał inne bonusy, jak na przykład Cybertraczę na miesiąc za darmo – zabrakło za to popularnych wśród użytkowników paczek z gigabajtami. Teraz jednak Orange wraca do prezentów z darmowym internetem.

Zobacz: Plus: abonamenty za złotówkę, sprzęt taniej nawet o 50%

Orange: odbierz darmowe 10 GB internetu

Tym razem Orange przygotował paczkę z 10 GB internetu. Nie jest to rekordowa ilość, ale wystarczy na kilka dni nadchodzącej majówki. Pakiet można odebrać od dziś, 27 kwietnia, do następnego wtorku, 3 maja, i zachowa ważność do końca cyklu rozliczeniowego. Darmowy internet można wykorzystać na dowolne cele, ale na terenie Polski.

Jak zawsze bonus przygotowany został wyłącznie dla abonamentowych użytkowników Orange. Żeby go odebrać, muszą oni wejść do aplikacji Mój Orange (po pełnym zalogowaniu się), zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie” i potwierdzić odbiór prezentu.

Niestety, użytkownicy pomarańczowych ofert na kartę takiego bonusu w Mój Orange nie znajdą, za to operator przygotował coś dla użytkowników ofert nju, także pre-paid: Orange rozdaje darmowe gigabajty na 9. urodziny nju

Zobacz: T-Mobile dał radę. W końcu możesz wyrzucić kartę SIM

Zobacz: Play MIX teraz nawet przez 6 miesięcy za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: wł.