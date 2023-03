Elon Musk ma powód do obaw. Satelitarny Internet OneWeb na finiszu

OneWeb kończy swój projekt budowy konstelacji satelitów do świadczenia usługi dostępu do Internetu. To największy konkurent Elona Muska i Starlinka.

Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) wyniosła na orbitę okołoziemską pakiet 36 satelitów OneWeb. W ten sposób nastąpił finisz wstępnej budowy satelitarnej konstelacji, która zostanie wykorzystana do zapewnienia szerokopasmowego Internetu w niemal dowolnym zakątku Ziemi. Sprzęt trafił na wysokość 450 km nad powierzchnią naszego globu, gdzie będzie testowany i skąd trafi na docelową wysokość 1200 km.

Konstelacja OneWeb liczy teraz 614 satelitów. To o 26 więcej niż określone przez OneWeb minimum do zaoferowania ogólnoświatowego dostępu do szerokopasmowego Internetu. W przeciwieństwie do Starlinka, nowa usługa jest bezpośrednio skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, które zajmą się jej dystrybucją do własnych klientów. Tak ma być na przykład w przypadku Grupy Orange.

Ta premiera będzie jednym z najważniejszych kamieni milowych w dotychczasowej historii OneWeb, wraz z dodaniem dodatkowych 36 satelitów do floty OneWeb, pierwszej ukończonej globalnej konstelacji LEO. Uzupełniając konstelację, OneWeb robi kluczowy krok naprzód w zapewnianiu globalnego zasięgu.

– powiedzieli przedstawiciele OneWeb

Brytyjska firma OneWeb przy wystrzeliwaniu swoich satelitów korzystała głównie z rosyjskiej rakiety Sojuz, obsługiwanej przez francuską agencję Arianespace. Sytuacja się zmieniła po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Z tego powodu OneWeb podpisał umowę z SpaceX oraz NewSpace India. Rakiety Falcon 9 Elona Muska trzykrotnie wynosiły satelity dla konkurenta Starlinka, a indyjskie dwukrotnie.

Źródło zdjęć: ISRO, OneWeb

Źródło tekstu: OneWeb, space.com