Okazja: Xiaomi POCO X3 Pro tańszy o 200 zł, ale tylko przez 24 godziny!

Firma Xiaomi wprost rozpieszcza swoich fanów ciekawymi promocjami. Teraz chiński producent ogłosił nową akcję – obniżkę ceny telefonu POCO X3 Pro. Urządzenie można kupić już za 899 złotych, ale warto się spieszyć, bo czasu jest naprawdę mało.

Przez 24 godziny POCO X3 Pro 6/128 GB będzie o 200 złotych tańszy. W sklepach stacjonarnych Xiaomi oraz w sieciach handlowych będzie można go kupić za 899 złotych. Promocja zaczyna się 12 maja rano, czyli już teraz.

Promocja będzie ważna w sklepach Xiaomi: https://mi-store.pl/, https://mimarkt.pl/, https://mi-home.pl/ oraz w dobrych sklepach z elektroniką.

POCO X3 Pro – najważniejsze cechy

POCO X3 Pro cechuje się świetnym stosunkiem specyfikacji od ceny. Sercem tego modelu jest chipset Snapdragon 860. Ten nowy układ Qualcomma wykonany jest w litografii 7 nm i składa z rdzeni Kryo 485 (taktowanie do 2,96 GHz) oraz GPU Adreno 640. Urządzenie wyposażono również w LiquidCool Technology 1.0 Plus, chłodzenie z powiększonymi miedzianymi ciepłowodami i wieloma warstwami grafitu.

Szybkość pracy zwiększa też pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 3.1, dzięki czemu urządzenie zaoferuje dobre prędkości odczytu i zapisu.

POCO X3 Pro wyposażony jest w 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 240 Hz. Zapewnia to szybkie i pozbawione opóźnień wrażenia z rozrywki mobilnej. Wyświetlacz wykorzystuje technologię DynamicSwitch do optymalizacji częstotliwości odświeżania dla różnych aplikacji. Ekran POCO X3 Pro jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 6.

Atutem telefonu są także dwa głośniki stereo. W połączeniu z wibracjami generowanymi przez silnik liniowy w osi Z urządzenia zapewnia to dodatkowe wrażenia w grach. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix, a pomaga mu szerokokątny aparat z obiektyw 119°, a także aparat makro 2 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix.

Energię do pracy POCO X3 Pro dostarcza akumulator o pojemności 5160 mAh, który można szybko naładować dołączoną ładowarką o mocy 33 W.

