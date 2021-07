Netia Smart Building to nowa usługa dla firm

Netia rozszerzyła swoją ofertę dla firm o usługę Netia Smart Building. To system w technologii Internetu rzeczy (IoT) do elastycznego zarządzania zasobami w biurach i budynkach.

W ramach rozwiązania Netia Smart Building, wykorzystującego ekosystem IoT opracowany przez polski startup Zonifero, można sprawnie zarządzać miejscami do pracy (rezerwacja biurek, miejsc parkingowych, sal konferencyjnych), co jest istotne zwłaszcza w okresie coraz bardziej popularnej pracy hybrydowej i wciąż obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownicy zyskują wygodny dostęp między innymi do statusu pracowników (obecność w biurze, praca zdalna) i szeregu zagregowanych informacji o stopniu wykorzystania przestrzeni biurowej i parkingowej. Ułatwia to organizację pracy oraz komunikację i współpracę w zespole. Aplikacja umożliwia też między innymi zgłaszanie usterek, czy innych uwag/pomysłów, a także przekazywanie powiadomień i wykonywanie różnego typu ankiet.

Zobacz: Netia wprowadza dostęp do 5G. Od 35 zł miesięcznie

Zobacz: Netia przyspiesza wysyłanie danych do 300 Mbps

Netia Smart Building, dzięki wbudowanej zaawansowanej analityce, pozwala na pozyskanie wiedzy przydatnej przy podejmowaniu świadomych decyzji o optymalizacji i dostosowaniu do rzeczywistości, z którą mierzymy się od ponad roku. Funkcjonalności aplikacji pozwalają też na sprawne dostosowanie procesów w firmach do zmieniających się wymagań regulacyjnych, dotyczących pracy zdalnej.

Netia jest liderem z zakresie usług komunikacyjnych dla sektora real estate w Polsce. Na bazie infrastruktury światłowodowej i nowoczesnych sieci Wi-Fi dostarczamy szereg zaawansowanych usług, które przenikają się i w znakomity sposób współgrają z rozwiązaniami smart building, bazującymi na IoT. Jestem przekonany, że jako część Grupy Polsat Plus, która intensywnie inwestuje w rozwój sieci 5G, staniemy się ważnym graczem w zakresie dostarczania rozwiązań IoT dla wielu sektorów gospodarki. Partnerstwo z Zonifero jest dopiero początkiem naszej ekspansji, jako centrum kompetencyjnego Grupy w tym zakresie.

– powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Netia S.A.

Więcej informacji o usłudze Netia Smart Building można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: T-Mobile Happy Fridays: 5 GB za darmo w sam raz na weekend

Zobacz: Rok za darmo. Bonus w Mój Orange i Orange Flex z okazji Open’er Park

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia