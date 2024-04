Najlepszy smartfon do 600 zł? Oto jest w promocji

Smartfony Moto G cieszą się nieustanną popularnością, a teraz jest świetna okazja na kupno w dobrej, bo mocno obniżonej cenie jednego z bardziej udanych modeli z tej serii – Moto G52.

Na rynku nieustannie pojawiają się nowe smartfony, często kuszące przy tym niskimi cenami. Zazwyczaj za przysłowiowe grosze kupimy jednak telefony o bardzo skromnej specyfikacji. Alternatywą może być wybór starszego modelu, ale o parametrach technicznych przewyższających nowe budżetowce. Teraz pojawiła się dobra okazja na telefon Motorola Moto G52.

Motorola Moto G52 w dniu swojego debiutu kosztowała 1199 zł, od tego czasu sugerowana cena spadła do 799 zł, jednak w nowej promocji można mieć ten model już za 589 zł. To przystępna kwota, za którą otrzymamy dobrego średniaka z ekranem AMOLED, aparatem 50 Mpix i akumulatorem 5000 mAh. Oferta obowiązuje do końca kwietnia.



Motorola Moto G52: dlaczego warto?

Motorola Moto G52 jest wyposażona w 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) z odświeżaniem 90 Hz. Jak przystało na tego producenta, na obudowie znajdziemy głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos.

Sercem Moto G52 jest układ Qualcomm Snapdragon 680, któremu towarzyszy 6 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowe miejsce na pliki zapewni

karta microSD do 1 TB.

Moto G52 zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 i NFC. W specyfikacji znajdziemy też odbiornik satelitarny łączący systemy GPS, GLONASS i Galileo, port USB-C oraz wyjście audio 3,5 mm.

Główną sekcję foto tworzy układ trzech tylnych aparatów: 50 Mpix (f/1,8), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) i makro 2 Mpix ( f/2,4). Do zdjęć selfie wykorzystamy natomiast aparat 16 Mpix (f/2,45).

Energię do pracy Moto G52 dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 30 W. Wszystkim zarządza Android 12.

kwiecień 2022 169 g, 7.99 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.6" - AMOLED (1080 x 2400 px, 399 ppi) Qualcomm SM6225 Snapdragon 680, 2,40 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Zobacz: Galaxy M55 już jest w Polsce. Oto cena

Zobacz: Debiutuje Moto G04s. To najnowszy budżetowiec Motoroli

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Opracowanie własne